Terme di Saturnia Natural Destination, Terme De Montel Milano e Monticello The Entertainment SPA nelle candidature ai TRAVEL & SPA AWARDS 2026. Per Terme di Saturnia nuove opportunità di riconoscimento internazionale con Travel + Leisure e The Luxury Spa Edit. Terme De Montel è inoltre tra i progetti selezionati per rappresentare l’Italia al Green Cities Europe Award 2026.

SATURNIA – La crescente attenzione internazionale verso il benessere, la prevenzione e la sana longevità trova riscontro anche nel percorso di riconoscimento delle destinazioni di Terme&SPA Italia, Gruppo che riunisce realtà diverse per identità e proposta, accomunate da una visione contemporanea del wellness, in cui la qualità dell’esperienza incontra la cura della persona.

Un percorso che si riflette nelle recenti candidature ai TRAVEL & SPA AWARDS 2026, che coinvolgono tre destinazioni del Gruppo: Terme di Saturnia Natural Destination, Terme De Montel Milano e Monticello The Entertainment SPA, presenti nella categoria Best Destination Spa e nella selezione T&S Reader’s Choice 2026. Un risultato che offre l’occasione per valorizzare, a livello di Gruppo, la capacità delle singole realtà di interpretare il benessere attraverso modelli differenti, mantenendo una comune attenzione alla qualità, all’innovazione e all’esperienza degli ospiti.

A questo riconoscimento si affiancano le nuove candidature internazionali di Terme di Saturnia Natural Destination, che guardano al 2027: i Travel + Leisure World’s Best Awards, nella selezione dedicata alle migliori destination spa del mondo, e i The Global Spa Awards by The Luxury Spa Edit™, nella categoria Best Wellness Retreat – Italy.

Anche Terme De Montel Milano amplia il proprio percorso di visibilità oltre il settore wellness, entrando nella selezione italiana del Green Cities Europe Award 2026. Il progetto di riqualificazione paesaggistica delle De Montel Terme Milano è infatti tra i quattro interventi individuati per concorrere alla rappresentanza italiana nella competizione europea, promossa da ENA – European Nurserystock Association e sostenuta in Italia da ANVE e AVI. Il riconoscimento valorizza progetti di verde urbano capaci di coniugare innovazione, qualità paesaggistica, sostenibilità ambientale e benessere collettivo, mettendo in luce il ruolo delle infrastrutture verdi nella trasformazione delle città.

Pur trattandosi di candidature, e non ancora di riconoscimenti assegnati, la presenza in queste selezioni rappresenta un segnale significativo della visibilità che le destinazioni del Gruppo stanno maturando nel panorama del wellness internazionale. Un percorso che contribuisce a rafforzare il posizionamento di Terme&SPA Italia in un settore in evoluzione, nel quale il benessere supera progressivamente i confini della singola esperienza per abbracciare una dimensione più ampia, legata alla qualità della vita, alla prevenzione e alla sana longevità.

Le candidature raccontano anche la ricchezza del modello Terme&SPA Italia, capace di riunire sotto una visione comune quattro destinazioni con personalità distinte.

Terme di Saturnia Natural Destination rappresenta l’incontro tra il patrimonio millenario della sorgente termale, la natura della Maremma e un approccio contemporaneo al benessere, sempre più attento alla prevenzione e alla sana longevità. Terme De Montel Milano porta la cultura termale nel cuore della città, proponendo uno spazio dedicato alla rigenerazione urbana e alla riconnessione con sé stessi. Terme di Chianciano valorizza la tradizione idrotermale e i percorsi sensoriali, mentre Monticello The Entertainment SPA interpreta il wellness attraverso esperienze immersive che intrecciano acqua, ritualità, movimento e socialità.

Quattro identità, quattro modi di vivere il benessere, unite dalla visione delle Sorgenti di Rigenerazione: luoghi ed esperienze che invitano a ritrovare equilibrio, energia e consapevolezza, rispondendo alle nuove esigenze di un pubblico sempre più attento alla cura di sé.

In questo scenario, le candidature nazionali e internazionali costituiscono un’opportunità per dare visibilità al lavoro sviluppato dalle singole destinazioni e, al tempo stesso, consolidare il profilo di Terme&SPA Italia come Gruppo capace di interpretare l’evoluzione del wellness, mettendo in relazione patrimonio termale, qualità dell’ospitalità, innovazione e attenzione alla persona.

Un percorso che guarda al futuro con un obiettivo preciso: contribuire a una cultura del benessere sempre più integrata, nella quale la rigenerazione non sia soltanto una pausa dalla quotidianità, ma una componente consapevole della qualità della vita.