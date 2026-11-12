Tra degustazioni di vini e prodotti tipici, musica dal vivo e momenti di convivialità, novembre invita a vivere il calore delle acque millenarie e le eccellenze della Maremma nel cuore della stagione autunnale

SATURNIA Ci sono stagioni in cui il piacere di una pausa assume un significato ancora più speciale. A novembre, quando la campagna maremmana si veste delle ultime sfumature autunnali, il Parco Termale di Terme di Saturnia accoglie gli ospiti con il calore delle sue acque millenarie, che sgorgano naturalmente a 37,5 °C da oltre 3.000 anni. Attorno alla sorgente prende forma un calendario di appuntamenti che intreccia relax, gusto e convivialità, dalle degustazioni di vini e specialità della Maremma alla musica dal vivo, fino alle iniziative dedicate al mondo imprenditoriale, per raccontare attraverso diverse esperienze il fascino e le tradizioni di questo territorio.

A completare l’esperienza del Parco Termale di Terme di Saturnia è un programma di rituali di benessere sempre inclusi nel biglietto d’ingresso, pensato per arricchire la giornata con momenti dedicati al rilassamento, alla consapevolezza e al movimento. Si può scegliere di ritrovare la calma attraverso la meditazione, lasciarsi accompagnare dalle vibrazioni del Sound Bath oppure sperimentare l’Aufguss meditativo nella sauna. Per chi desidera un’esperienza più dinamica Aquaflow combina movimento dolce e immersione, mentre Relax Visage propone una pausa dedicata al benessere del viso. Un palinsesto che invita a personalizzare la propria permanenza, alternando il piacere delle acque termali a esperienze diverse, da vivere liberamente secondo i propri tempi e le proprie esigenze. (Per il programma completo, consultare il seguente LINK)

GLI APPUNTAMENTI DEL MESE TRA SAPORI LOCALI, TRADIZIONI E MUSICA

Per tutto il mese di novembre, il Parco Termale propone un calendario di iniziative, tutte incluse nell’ingresso, che celebra il legame con il territorio e le sue eccellenze.

Si parte il 14 novembre con Vivi l’Autunno con Gusto, una degustazione di vini realizzata in collaborazione con una cantina locale. Un’occasione dedicata alla cultura vitivinicola maremmana, per assaporare alcune delle sue espressioni più rappresentative.

Il viaggio alla scoperta delle tradizioni locali prosegue il 21 novembre con la Degustazione di Prodotti Locali. Un percorso che attraversa le specialità della cucina locale, pensato per valorizzare le produzioni del territorio e raccontare, attraverso il gusto, la ricchezza di una terra generosa e profondamente legata alle proprie tradizioni.

Il 25 novembre il Parco Termale celebra la Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, ospitando un appuntamento mattutino in occasione della diciassettesima edizione dell’iniziativa. Un momento dedicato al valore delle realtà imprenditoriali che contribuiscono a rendere unico il tessuto economico e produttivo italiano.

A chiudere il mese, il 28 novembre, sarà Live Music & Vin Brulé: un appuntamento che unisce le note della musica dal vivo al piacere di una bevanda calda e avvolgente, da sorseggiare in tutta tranquillità al Parco Termale. Un momento di convivialità che celebra il lato più suggestivo della stagione, tra il calore delle acque e le atmosfere autunnali.

A Terme di Saturnia novembre diventa così il mese per lasciarsi avvolgere dai vapori termali della sorgente e riscoprire il piacere di stare bene, attraverso un calendario di appuntamenti che celebra il fascino, i sapori e le tradizioni della Maremma Toscana.

Per ulteriori informazioni www.saturniadayspa.com