La prima edizione della Falstaff Restaurant Guide Italia premia entrambe le insegne gastronomiche del Resort: La Stellata – Country Restaurant conquista 92/100 e 3 forchette, mentre il 1919 Restaurant, il ristorante più antico della Maremma, ottiene 87/100 e 2 forchette. Alla guida di entrambe le cucine, lo Chef Salvatore Quarto.

SATURNIA. A Terme di Saturnia il benessere non si esaurisce nei trattamenti, nei percorsi termali o nelle attività dedicate al movimento. È un’esperienza che coinvolge la persona nella sua interezza e che passa anche dalla tavola, dalla qualità degli ingredienti e dal piacere di condividere un momento di gusto.

È in questa visione che si inserisce il riconoscimento arrivato dalla prima edizione italiana della Falstaff Restaurant Guide 2027, che ha premiato entrambe le realtà gastronomiche del Resort. La Stellata – Country Restaurant, immersa nella campagna maremmana e caratterizzata da una cucina legata al territorio e alla convivialità, ha ottenuto 92/100 e 3 forchette. Il 1919 Restaurant, storico ristorante affacciato sulla Sorgente, è stato invece valutato 87/100 e 2 forchette.

Due indirizzi con identità differenti, accomunati dalla direzione dello Chef Salvatore Quarto, che interpreta la cucina di Terme di Saturnia attraverso una relazione costante con il territorio e con le sue materie prime. Al 1919, in particolare, la proposta segue il ritmo delle stagioni e valorizza produttori locali, con una cucina pensata per esprimere sapori autentici e creare una relazione diretta con il paesaggio della Maremma.

«Per noi questo riconoscimento ha un significato particolare perché premia due cucine diverse, ma parte della stessa esperienza. A Saturnia crediamo che prendersi cura di sé significhi anche concedersi il piacere della tavola: scegliere una materia prima, assaporarla, condividerla. La cucina è un altro modo di entrare in relazione con il territorio e completa quel percorso di benessere che qui vogliamo offrire ai nostri Ospiti», commenta Antonello Del Regno, general manager di Terme di Saturnia Natural Destination.

Dalla Sorgente al piatto, dai trattamenti termali alla cucina, l’esperienza di Terme di Saturnia si costruisce così su più dimensioni: corpo, mente e piacere, in un approccio olistico in cui anche il gusto diventa parte della cura di sé. Un modo di vivere il Resort che trova nella gastronomia due espressioni diverse ma complementari: quella più contemporanea e legata alla storia del 1919 Restaurant e quella autentica, conviviale e profondamente maremmana de La Stellata.