SATURNIA – La colonna sonora dell’estate, a Terme di Saturnia, non arriva dalle cuffie ma dall’acqua che scorre, dalle campane di cristallo in sauna, dai passi lenti immersi nella campagna maremmana. A giugno il Parco Termale di Terme di Saturnia inaugura una nuova stagione di rituali e appuntamenti pensati per chi cerca un benessere meno standardizzato e più personale, fatto di esperienze immersive, natura e tempo ritrovato.

Tra musica live, meditazioni guidate, sound healing, degustazioni maremmane e pratiche in acqua termale, il concetto stesso di giornata alle terme si evolve: non più soltanto relax, ma un percorso sensoriale da costruire liberamente secondo il proprio ritmo e il proprio modo di stare bene.

Nel cuore della Maremma toscana, attorno alla sorgente termale che sgorga naturalmente a 37,5°C dopo un viaggio sotterraneo di quarant’anni, giugno diventa così il mese ideale per rallentare, alleggerirsi e riconnettersi con il proprio equilibrio psicofisico. Le proprietà dell’acqua sulfurea di Saturnia, naturalmente ricca di minerali e riconosciuta per i benefici su pelle, respirazione e rilassamento muscolare, si intrecciano a un nuovo calendario di esperienze pensate per coinvolgere corpo e mente in modo sempre più completo.

Per tutto il mese, nei giorni infrasettimanali, il Parco Termale propone “Respira Benessere”, una speciale formula Day SPA dedicata al benessere delle vie respiratorie disponibile con il 10% di sconto. Il pacchetto “Thermal Experience Respiro” include ingresso al Parco Termale o al Club, inalazione, aerosol, doccia nasale e wellness kit, valorizzando una delle caratteristiche più riconosciute dell’acqua termale di Saturnia: la sua naturale azione benefica sull’apparato respiratorio.

Il calendario eventi accompagna poi il mese con appuntamenti che alternano intrattenimento, rituali ancestrali e sapori del territorio.

Il 6 giugno, con “The Flow of Music”, l’energia dell’acqua incontra quella della musica live in una giornata scandita da performance dal vivo che accompagnano il bagno termale e amplificano ogni sensazione. Alle 17:00, frutta fresca e tisane aromatiche attendono gli ospiti all’Healthy Snack Corner, mentre i rituali speciali guidano verso una dimensione più meditativa e immersiva: il Crystal Sound, cerimonia di sound healing in sauna con campane di cristallo, utilizza le vibrazioni sonore per favorire rilassamento profondo e riequilibrio energetico; nel pomeriggio, l’Ancient Water trasforma invece l’acqua in elemento contemplativo attraverso movimenti fluidi ispirati al Tai Chi.

Il 20 giugno il benessere incontra il gusto con una degustazione di vini dell’Azienda Agricola Il Ponte, viaggio tra i profumi e i sapori più autentici della Maremma. Anche qui, la giornata è arricchita da rituali pensati per lavorare sul benessere interiore: Smile, pratica di consapevolezza dedicata alla distensione del volto e delle tensioni facciali, e Mantra Meditation, meditazione guidata con mantra che accompagna mente e respiro verso uno stato di calma profonda.

Per tutta la durata del mese, il Parco Termale propone inoltre un ricco palinsesto di rituali esclusivi che trasformano la permanenza in un’esperienza sempre diversa. Nei weekend del 6-7 e 27-28 giugno, il Crystal Sound torna protagonista insieme al Face Yoga, una sequenza di movimenti lenti e consapevoli che tonifica i lineamenti e restituisce luminosità alla pelle.

Il 13 e 14 giugno, oli essenziali e aromaterapia guidano invece il rituale Scent & Soul, mentre Present Moment invita gli ospiti a lasciarsi sostenere dalle acque termali in un’esperienza di galleggiamento guidato che aiuta a rallentare e ritrovare equilibrio.

Il weekend del 20 e 21 giugno, infine, il percorso si concentra sulla leggerezza mentale ed emotiva con Smile e Mantra Meditation, pratiche pensate per sciogliere tensioni interiori e favorire presenza, armonia e benessere profondo.

Giugno è anche il momento ideale per concedersi una pausa rigenerante attraverso il proprio credito welfare: grazie alle convenzioni attive con il Gruppo Terme & SPA Italia, è possibile utilizzare il welfare aziendale per vivere un’esperienza di benessere immersi nelle acque millenarie di Saturnia e partecipare ai rituali del Parco Termale.

A Saturnia, l’estate non inizia con la frenesia, ma con il respiro che rallenta, il corpo che si alleggerisce e il tempo che torna finalmente ad appartenere a chi lo vive.