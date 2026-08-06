SATURNIA – C’è un lusso che oggi vale più del tempo libero: concedersi una giornata senza guardare l’orologio. Entrare in acqua al mattino, lasciarsi accompagnare dal silenzio della campagna maremmana, fermarsi per una meditazione, ascoltare musica dal vivo mentre il sole tramonta, brindare con un calice di vino locale e concludere la giornata immersi in una sorgente che sgorga ininterrottamente da oltre 3.000 anni.

È questa l’estate che si vive al Parco Termale di Terme di Saturnia, dove il benessere non è soltanto un bagno nelle celebri acque termali, ma un susseguirsi di esperienze pensate per riconnettere corpo e mente al ritmo della natura. Un modo diverso di vivere la Toscana, lontano dalla frenesia delle località più affollate, scegliendo invece il tempo lento, la bellezza autentica e quella sensazione di leggerezza che solo i grandi paesaggi sanno regalare.

Ogni giornata al Parco è costruita come un percorso di rigenerazione. Dalle passeggiate mattutine nella campagna di Saturnia allo Yoga del Risveglio, passando per Acqua Yoga, Aquaflow, meditazioni guidate, Sound Bath, Aufguss, rituali in sauna, trattamenti con il fango termale e cerimonie dedicate alla respirazione e all’ascolto interiore, il programma quotidiano accompagna gli ospiti dalla mattina fino alla sera, offrendo numerose attività già comprese nel biglietto d’ingresso. Un palinsesto in continua evoluzione che permette di vivere il Parco Termale in modo sempre diverso, costruendo un’esperienza personale fatta di movimento, relax e immersione nella natura.

LE CERIMONIE SPECIALI

Ad agosto il filo conduttore è il dialogo tra suono, natura e benessere.

L’8 agosto la Crystal Sound Sauna trasforma la sauna in uno spazio immersivo dove le vibrazioni delle campane di cristallo amplificano il calore e favoriscono un profondo rilassamento, mentre la Moonlight Yoga Ceremony accompagna gli ospiti in una pratica di yoga dolce e pranayama ispirata all’energia della luna.



Ferragosto è dedicato invece alla connessione interiore con The Crystal Experience, un rituale che introduce al mondo dei cristalli e delle loro proprietà, seguito dalla Celebration of Life – Kirtan Ceremony, una pratica ispirata alla tradizione dei mantra, in cui la voce diventa strumento di meditazione e condivisione.

Il 17 agosto, con il suggestivo Aufguss by Night, il benessere prosegue anche dopo il tramonto grazie alle cerimonie in sauna sotto il cielo estivo.

Gli ultimi appuntamenti del mese sono dedicati alla purificazione e alla cura di sé: il 22 agosto il Purifying Essence Ritual e The Art of Aromatherapy intrecciano oli essenziali, fragranze ancestrali ed elementi naturali in un percorso dedicato al riequilibrio di corpo e mente; il 29 agosto, invece, il Lip Renewal & Face Yoga Ceremony e la Scent & Soul Ceremony uniscono gesti di bellezza, aromaterapia e meditazione guidata per donare luminosità al viso e favorire una profonda sensazione di armonia.

Con settembre il calendario si evolve accompagnando il cambio di stagione con esperienze dedicate all’ascolto e alla rigenerazione.

Il 5 settembre il Harmonic Sauna Ritual e il Sound Bath for Energetic Harmonization sfruttano il potere delle vibrazioni sonore e del calore della sauna per favorire un profondo riequilibrio energetico.

Il 12 settembre la Present Moment Ceremony, attraverso il galleggiamento nelle acque termali, invita ad abbandonare ogni tensione, mentre la Mindfulness Experience introduce pratiche semplici e accessibili per ritrovare presenza e concentrazione.

Il 19 settembre spazio alla creatività con Soul Painting, dove l’arte diventa linguaggio di ascolto interiore, affiancata da Elements Harmony Ritual, che combina canto armonico, strumenti ancestrali e mantra.

A chiudere il calendario, il 26 settembre, saranno il Vocal Release Sound Healing, dedicato al rilascio emotivo attraverso la voce e le vibrazioni sonore, e il Sauna Face Renewal, un rituale di rigenerazione della pelle che sfrutta il calore della sauna per amplificare l’efficacia del trattamento.

GLI APPUNTAMENTI

Ad agosto e settembre il Parco Termale si trasforma in uno dei luoghi più suggestivi dove vivere l’estate toscana. Non soltanto attraverso le sue acque millenarie, ma grazie a un calendario di appuntamenti che accompagna gli ospiti dal pomeriggio fino alla sera, quando la luce della Maremma si fa più calda e il paesaggio cambia volto.

Il calendario si apre l’8 agosto con Sunset Notes, un pomeriggio che unisce live music, aperitivo con spritz e una mini box gourmet da gustare a bordo vasca mentre il cielo si colora delle sfumature della sera.

Ferragosto si celebra Ferragosto Rituals, dove cocktail botanici, centrifughe, finger food healthy e rituali di benessere propongono un modo diverso di vivere la festa, lontano dalla frenesia estiva.

Il 17 agosto il Parco si illumina per la Cosmos Space Party una serata tra welcome drink, buffet, DJ set, bagni termali in notturna e un brindisi sotto la luna, mentre il 22 agosto Sunset Flow invita a rallentare con una lezione di yoga al tramonto, Aufguss meditativi, musica acustica e un aperitivo healthy accompagnato da cocktail botanici.

Anche settembre continua a raccontare il volto più autentico della Toscana attraverso il gusto e la convivialità.

Il 5 settembre BBQ & SPA porta al Parco una cena barbecue gourmet accompagnata da musica dal vivo e bagni serali; il 12 settembre Maremma Aperitives celebra i produttori locali con degustazioni di vini, formaggi, salumi, miele e olio extravergine; il 19 settembre Tasting Local intreccia vino, arte e cultura con incontri dedicati ai produttori, reading ispirati alla Toscana, mostre fotografiche e performance artistiche.

A chiudere il mese sarà, il 26 settembre, l’Aperitivo Esperienziale, dove gli ospiti potranno creare il proprio cocktail guidati da un bartender e lasciarsi sorprendere da una degustazione sensoriale dedicata ai profumi e agli aromi della Toscana.

Più che un semplice programma di eventi, quello proposto dal Parco Termale è un invito a vivere un’altra idea di estate: lenta, autentica, profondamente legata al territorio e capace di trasformare ogni giornata in un’esperienza da ricordare.