PITIGLIANO. Contribuire alla crescita delle competenze locali, favorire il dialogo tra scuola e impresa e offrire ai giovani una visione concreta delle opportunità professionali del territorio. Con questo obiettivo Terme di Saturnia Natural Destination ha promosso, insieme all’Istituto Tecnico Economico di Pitigliano, un percorso di orientamento dedicato agli studenti dell’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali, coinvolgendoli in una serie di incontri dedicati ai temi dell’innovazione digitale, dell’analisi dei dati, dei sistemi informativi aziendali e della sicurezza informatica.

L’iniziativa nasce dalla volontà di Terme di Saturnia di rafforzare il proprio rapporto con il territorio e con le nuove generazioni, mettendo a disposizione competenze, esperienze e professionalità maturate all’interno di una realtà che, pur profondamente radicata nella Maremma, opera oggi all’interno di un contesto nazionale e internazionale. Un impegno che si inserisce nella visione del Gruppo Terme & SPA Italia, di cui Terme di Saturnia fa parte insieme a Terme di Chianciano, Monticello The Entertainment SPA e Terme De Montel Milano, e che considera la valorizzazione delle persone e dei territori un elemento centrale della propria strategia di sviluppo.

Gli incontri hanno coinvolto il team IT & Digital Innovation del Gruppo Terme & SPA Italia, coordinato da Michele Panno, responsabile dell’area IT, insieme a Michael Marelli, Group IT & Digital Innovation Specialist, e Matteo Macchini, Data Analyst, con il supporto dell’area Risorse Umane. Attraverso testimonianze dirette e casi concreti, gli studenti hanno potuto comprendere come le competenze acquisite durante il percorso scolastico trovino applicazione quotidiana all’interno di una realtà aziendale strutturata e in continua evoluzione.

Particolarmente significativo è stato il contributo di Michael Marelli che, dopo aver frequentato proprio l’ITE di Pitigliano, è tornato tra i banchi della sua scuola per raccontare la propria esperienza professionale. Un percorso che, dalla formazione scolastica, lo ha portato a sviluppare competenze specialistiche nell’ambito dell’innovazione digitale e dei sistemi informativi aziendali, offrendo agli studenti un esempio concreto di come le conoscenze maturate durante gli studi possano trasformarsi in opportunità professionali reali.

Nel corso degli incontri si è parlato di analisi dei dati, cybersecurity, sistemi gestionali e innovazione digitale, ma soprattutto di futuro. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con professionisti che operano quotidianamente in questi ambiti, approfondendo strumenti e metodologie utilizzati nelle aziende e comprendendo il ruolo sempre più strategico del digitale nei processi organizzativi contemporanei. Dalle query SQL all’analisi dei dati, fino alla gestione dei rischi informatici, ciò che normalmente viene studiato in aula è stato collegato ad applicazioni concrete e a casi reali.

L’iniziativa rappresenta molto più di un semplice momento formativo. Per Terme di Saturnia, infatti, investire nella crescita delle competenze locali significa contribuire allo sviluppo della comunità di cui è parte. Da oltre un secolo il marchio è legato a questo territorio e oggi considera fondamentale creare occasioni di confronto che permettano ai giovani di conoscere da vicino il mondo del lavoro, orientare le proprie scelte future e valorizzare il talento che il territorio esprime.

La collaborazione con l’ITE di Pitigliano rappresenta quindi un primo passo verso un percorso più ampio e continuativo, con l’obiettivo di sviluppare nuove occasioni di orientamento e approfondimento che coinvolgano progressivamente anche altre funzioni aziendali, dall’amministrazione al marketing, dalla comunicazione digitale alle risorse umane. Un modo per offrire agli studenti una visione sempre più completa delle professionalità che operano all’interno di una moderna organizzazione e delle opportunità che il territorio può offrire.

Attraverso questo progetto, Terme di Saturnia conferma la volontà di mantenere un rapporto attivo con il tessuto locale, mettendo a disposizione esperienze, competenze e know-how per accompagnare la crescita delle nuove generazioni. Perché il futuro di un territorio passa anche dalla capacità di creare connessioni solide tra scuola, impresa e comunità, trasformando il sapere in opportunità e il talento in valore condiviso.

talia che, fondato a Roma nel 2021, riunisce alcuni dei più importanti siti termali e spa del territorio nazionale grazie all’esperienza sviluppata con l’acquisizione del complesso di Terme di Saturnia, icona nel mondo dell’ospitalità e del benessere immersa nella Maremma toscana. Il gruppo Terme & SPA Italia, di cui fanno parte Terme di Chianciano, Monticello The Entertainment SPA e Terme De Montel Milano, ha l’obiettivo di soddisfare la crescente domanda di salute e benessere del territorio nazionale grazie allo sviluppo di servizi, protocolli ed esperienze di benessere innovative che completano le attività tradizionali del settore.