SATURNIA – Ci sono eccellenze italiane che non si limitano a esistere nel tempo, ma lo attraversano, trasformandosi senza mai tradire la propria origine. Sono luoghi, gesti e saperi che diventano cultura condivisa, identità collettiva, racconto.

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy del 15 aprile, Terme di Saturnia e Terme di Chianciano (parte del gruppo Terme & SPA Italia) celebrano questo patrimonio con un programma di iniziative che uniscono tradizione, territorio e visione contemporanea, inserendosi nel più ampio racconto promosso dall’Associazione Marchi Storici d’Italia.

Un racconto che oggi guarda con decisione al futuro, grazie alla Campagna Giovani 2026 “Insieme, facciamo il futuro”, progetto che mette al centro il ruolo delle nuove generazioni nella continuità del Made in Italy. Venti giovani imprenditori, tra cui Olimpia Caputi per Terme di Saturnia, diventano così i volti di un sistema che evolve, mantenendo saldo il legame con le proprie radici. Perché se il Made in Italy è sinonimo di eccellenza, è anche e soprattutto trasmissione: di competenze, di cultura del fare, di visione.

Ed è proprio da qui che prende forma il racconto di Terme di Saturnia, icona del benessere italiano e membro dell’Associazione Marchi Storici d’Italia. Il 15 aprile la destinazione apre le proprie porte con due tour esclusivi, pensati come un viaggio immersivo nella storia della sua acqua millenaria. Un’esperienza che va oltre la visita: è un attraversamento di cultura, natura e identità, dove il valore del territorio si intreccia con quello del saper fare italiano, dando vita a un racconto autentico e senza tempo. Un omaggio all’eleganza e alla profondità del Made in Italy, che qui trova una delle sue espressioni più pure: quella di un equilibrio perfetto tra uomo e natura, tra tradizione e ricerca.

A pochi chilometri e con un’altra sensibilità, ma con la stessa radice culturale, Terme di Chianciano scelgono invece di celebrare questa giornata aprendo le porte alla comunità. Il 15 aprile, in adesione al progetto Terme Aperte di Federterme, l’ingresso sarà gratuito (su prenotazione) per permettere a tutti di vivere un’esperienza immersiva all’interno del Parco Acqua Santa. Dalle 10:00 alle 18:00, gli ospiti potranno scoprire i benefici dei percorsi benessere, tra tradizione termale e innovazione, provando (su disponibilità) anche le nuove esperienze delle Terme Sensoriali, come le Cerimonie Benessere e i Self Treatments. Un’iniziativa che non è solo celebrazione, ma apertura: un modo concreto per avvicinare il pubblico alla cultura del benessere e rafforzare il legame tra territorio, salute e comunità.

Due modalità diverse, ma profondamente coerenti, di raccontare il Made in Italy: da un lato la valorizzazione dell’heritage, dall’altro la condivisione e l’accessibilità.

In questo equilibrio tra memoria e innovazione si inserisce anche il messaggio dell’Associazione Marchi Storici d’Italia, che proprio in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy richiama l’attenzione su una delle sfide più urgenti per il sistema Paese: il passaggio generazionale e la trasmissione delle competenze.

Come sottolinea Massimo Caputi, presidente dell’Associazione Marchi Storici d’Italia: “La sfida delle competenze è oggi la priorità strategica per blindare il futuro del Made in Italy. È essenziale ridurre il divario tra formazione e impresa, valorizzando il saper fare distintivo delle nostre filiere e accompagnando il passaggio generazionale, così da garantire continuità e competitività al sistema Paese.”

Un messaggio che trova piena espressione proprio nella Campagna Giovani 2026, dove il valore dell’esperienza si unisce all’energia delle nuove generazioni, dando vita a una visione condivisa e proiettata in avanti.

In questo contesto, Terme di Saturnia e Terme di Chianciano non sono solo luoghi di benessere, ma veri e propri presìdi culturali: esempi concreti di come il Made in Italy possa continuare a evolversi, mantenendo intatto il proprio dna.