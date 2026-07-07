Crescita a doppia cifra, nuovi programmi di longevity, importanti interventi di restyling e un piano di sviluppo che punta a superare i 35 milioni di euro di fatturato entro il 2027. Terme di Saturnia continua a investire per rafforzare il proprio ruolo di riferimento internazionale nel mondo dell’ospitalità e del benessere.

SATURNIA – C’è un momento nella vita delle grandi destinazioni in cui i risultati raggiunti non rappresentano un traguardo, ma il punto di partenza per immaginare il futuro. È questo il caso di Terme di Saturnia Natural Destination che archivia il 2025 con i migliori risultati della propria storia recente e inaugura una nuova fase di sviluppo caratterizzata da investimenti, innovazione e una visione sempre più orientata alla salute, alla longevità e alla qualità dell’esperienza.

Il 2025 si è chiuso con un fatturato complessivo di 28,2 milioni di euro, in crescita di circa il 10% rispetto all’anno precedente, pari a oltre 2,7 milioni di euro di incremento. Un risultato che conferma un percorso di sviluppo costante e strutturato: dal 2019 a oggi, infatti, Terme di Saturnia ha registrato una crescita complessiva del 64%, passando da 16,5 milioni di euro a 28,2 milioni, con un tasso medio annuo di crescita dell’8,6%.

Numeri che trovano conferma anche nelle presenze: oltre 60.000 ospiti hanno soggiornato nel Resort nel corso del 2025, per un totale di 31.600 camere vendute e più di 110.000 coperti serviti nei ristoranti della destinazione. A questi si aggiungono oltre 105.000 ingressi registrati tra Parco Termale e Club, a testimonianza di una domanda sempre più trasversale e internazionale. Parallelamente è cresciuta anche la dimensione occupazionale dell’azienda, che oggi impiega circa 250 collaboratori diretti, consolidando il proprio ruolo economico e sociale per il territorio.

Il trend positivo prosegue anche nel 2026. I primi cinque mesi dell’anno registrano infatti una crescita del 10% rispetto allo stesso periodo del 2025, un dato superiore alla media di sviluppo registrata negli ultimi sei anni e che conferma la solidità del percorso intrapreso.

«Questo risultato riflette un percorso di sviluppo costruito con coerenza, investendo sulla qualità dell’esperienza, sulle persone e sulla capacità di far evolvere Terme di Saturnia senza perdere la propria identità più autentica» commenta Antonello Del Regno, General Manager. «La nostra forza resta nella sorgente e nel valore unico del luogo, ma è la visione integrata della destinazione — ospitalità, benessere, salute, ristorazione e territorio — a renderla oggi sempre più riconoscibile e rilevante per un pubblico italiano e internazionale. Guardiamo al futuro con grande fiducia, continuando a innovare e ad alzare il livello della proposta, con l’obiettivo di generare valore duraturo per i nostri ospiti, per i collaboratori e per tutto il territorio che ci circonda.»

Questi risultati rappresentano la base su cui Terme di Saturnia ha costruito un ambizioso piano di investimenti da 15 milioni di euro tra il 2026 e il 2027, con l’obiettivo di elevare ulteriormente gli standard dell’ospitalità e del benessere, anticipando le nuove esigenze di una clientela sempre più attenta a salute, personalizzazione e qualità dell’esperienza.

Dopo il significativo intervento di restyling realizzato appena due anni fa, la destinazione conferma infatti la propria volontà di non considerare mai l’eccellenza come un punto di arrivo, ma come un processo continuo di evoluzione.

Con la qualificata e attenta supervisione di professionisti, l’Arch. Mariela Gonsalves e l’Arch. Francesco Leonetti, entro l’estate 2026 saranno inaugurate quattro nuove Thermal Pool Junior Suite dotate di vasca privata di acqua termale, concepite per offrire un’esperienza ancora più esclusiva e immersiva nella dimensione intima del giardino annesso alla camera. Contestualmente vedranno la luce il nuovo Bagno Romano con sauna a infrarossi e bagno turco e una nuova sauna – The Rituals Sauna – immersa nel Parco della Sorgente, pensata per ospitare rituali e cerimonie Aufguss.

Inoltre lo Studio Marco Piva firmerà una nuova area welcome della SPA e la nuova The Saturnia Suite, insieme al soft restyling del bar.

L’acqua è il tema concettuale e cromatico del progetto di restyling firmato dallo Studio: l’orizzonte morbido della Toscana entra negli ambienti attraverso la luce diffusa, i materiali naturali e le forme accoglienti, trasformando la vista nel fulcro dell’esperienza. Le tonalità della Maremma – fango, lino e acquamarina – dialogano con travertini chiari, essenze disegnate e tessuti dalle texture morbide, dando vita a un’atmosfera avvolgente e armoniosa. Accenti in metallo dalle sfumature calde evocano i riflessi dorati della terra toscana al tramonto. Nuove aperture e un portale scenografico scandiscono la Gran Suite, disegnando prospettive fluide e una percezione dello spazio in costante dialogo. Il risultato è una quiete sofisticata: interni luminosi, superfici tattili e dettagli distintivi interpretano l’identità delle Terme di Saturnia attraverso i suoi elementi più autentici – acqua, terra e luce.

A settembre 2026 un altro importante traguardo nello sviluppo di Terme di Saturnia sarà rappresentato dal rafforzamento dell’offerta Medical SPA attraverso il lancio ufficiale di Saturnia Natural Longevity.

Saturnia Natural Longevity rappresenta la naturale evoluzione del Terme di Saturnia Method, un modello che da sempre promuove il benessere attraverso l’integrazione tra medicina, alimentazione, movimento, termalismo e approccio naturale alla salute. Oggi questo patrimonio si arricchisce di una nuova visione orientata alla longevity, fondata su diagnostica, evidenze scientifiche e sulla valorizzazione di uno degli asset più distintivi della destinazione: l’acqua termale sulfurea della Sorgente di Saturnia.

Il metodo si articola in tre programmi dedicati ai principali processi biologici legati all’healthy aging: Skin Longevity, focalizzato sulla salute e rigenerazione della pelle; Cellular Energy Longevity, dedicato al supporto dell’energia cellulare e dell’efficienza metabolica; e Longevity Nutrition, sviluppato per promuovere equilibrio nutrizionale, flessibilità metabolica e benessere duraturo. Ogni percorso integra valutazione medica, alimentazione personalizzata, movimento, trattamenti termali e tecnologie dedicate, secondo un approccio multidisciplinare volto a favorire il mantenimento della salute e della qualità della vita nel tempo.

I programmi del Saturnia Natural Longevity si distinguono per un approccio clinico fondato sulla diagnosi integrata. Prima di qualsiasi trattamento, ogni ospite viene sottoposto a un’approfondita valutazione multidimensionale che combina visite mediche specialistiche, diagnostica strumentale avanzata ed esami di laboratorio. Tecnologie come l’analisi digitale della pelle con VISIA®, i test genetici, la valutazione della composizione corporea mediante bioimpedenziometria e Phase Angle, l’analisi dello stress ossidativo (OXIDIA®), gli esami ecografici, lo studio del sonno mediante polisonnografia e altre valutazioni funzionali consentono di costruire un profilo biologico completo della persona.

Tutti i dati raccolti confluiscono nel Longevity Score, un innovativo sistema multifattoriale di valutazione che integra parametri clinici, metabolici, funzionali e biologici, permettendo di identificare i principali fattori che influenzano l’invecchiamento, definire programmi realmente personalizzati e monitorarne nel tempo l’efficacia attraverso indicatori oggettivi e misurabili.

Un approccio che non promette di fermare il tempo, ma che punta a comprendere e misurare ciò che incide sulla salute e sulla qualità della vita, per intervenire in modo consapevole, personalizzato e basato sull’evidenza scientifica.

I programmi trovano la loro ideale espressione nel contesto unico di Terme di Saturnia, dove le proprietà dell’acqua termale sulfurea si integrano con un ambiente naturale straordinario e con uno stile di vita orientato a prevenzione e salute. Un ecosistema che la letteratura scientifica riconosce come favorevole alla riduzione dello stress, al recupero fisiologico e al benessere complessivo della persona, e che diventa parte integrante del percorso di longevity.

Elemento distintivo del nuovo modello è la continuità dell’esperienza oltre il soggiorno. Il percorso inizia infatti prima dell’arrivo con una fase di assessment e preparazione personalizzata e prosegue dopo la permanenza attraverso un programma di follow-up dedicato. A guidare ogni ospite lungo tutte le fasi del percorso è un Care Manager, figura di riferimento che coordina il programma e accompagna l’ospite verso obiettivi di salute e benessere misurabili e sostenibili nel lungo periodo. Questo approccio consente di trasformare il soggiorno in un vero percorso di longevity, capace di generare benefici che si estendono ben oltre il tempo trascorso a Terme di Saturnia.

Al centro di questa visione resta l’elemento che da oltre 3.000 anni rende unico questo luogo: la sorgente termale di Saturnia. Un’acqua sulfurea dalle riconosciute proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e dermatologiche che oggi, più che mai, diventa protagonista di un approccio al benessere fondato sull’evidenza scientifica e sulla prevenzione.

Tra gli interventi previsti entro la fine del 2026 rientra anche la ristrutturazione di una struttura situata a pochi chilometri dalla destinazione, che verrà trasformata in una moderna STAFF Residence dedicata alle risorse impiegate nel resort. Un progetto che prevede spazi privati e aree comuni dedicate al benessere e alla socialità, confermando l’attenzione dell’azienda verso le persone che contribuiscono ogni giorno al successo della destinazione.

Il 2027 segnerà infine una nuova tappa fondamentale del percorso di crescita con il completo rinnovamento del Parco Termale, uno degli asset più iconici della destinazione e tra i più grandi d’Europa.

L’obiettivo è chiaro: raggiungere e superare i 35 milioni di euro di fatturato entro la fine 2027, continuando a investire nella qualità, nell’innovazione e nella capacità di offrire un modello di benessere sempre più evoluto, autentico e contemporaneo.

Perché a Terme di Saturnia la vera tradizione non consiste nel conservare il passato, ma nel continuare a reinterpretarlo, ogni giorno, per le generazioni future.