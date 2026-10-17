GROSSETO – Anche quest’anno il progetto “Sosteniamo le passioni”, promosso dai supermercati Conad di Grosseto per sostenere le associazioni sportive, sociali e di volontariato, ha riscosso una risposta importante da parte dei clienti dei supermercati e da parte delle organizzazioni del territorio.

L’iniziativa ha raccolto l’adesione di 46 associazioni, di cui 34 appartenenti all’ambito sociale e del volontariato e 12 a quello sportivo. Le prime 37 associazioni che hanno già consegnato i Buoni Cuore riceveranno complessivamente a fine mese 30mila euro. Una cifra destinata a salire quando tutte le associazioni avranno riconsegnato i buoni.

Un risultato che testimonia la partecipazione dei cittadini e il valore di una rete che unisce negozi, clienti e associazioni in un progetto concreto di solidarietà. Il meccanismo dell’iniziativa permette ai clienti di accumulare Punti Cuore con la spesa e di convertirli in Buoni Cuore da destinare alle associazioni aderenti. I contributi raccolti rappresentano così il risultato della partecipazione di tante persone che, scegliendo a chi destinare i propri buoni, decidono di sostenere direttamente le attività delle organizzazioni locali.

Tra le associazioni che hanno maturato i contributi più elevati figurano Skeep, AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ASD Nuova Grosseto Barbanella, La Farfalla Cure Palliative, UISP Comitato Territoriale Grosseto e Phoenix B.C.

“Alla base di Sosteniamo le Passioni c’è un principio semplice: riconoscere il ruolo fondamentale delle associazioni nella vita delle comunità e offrire loro un sostegno concreto. – afferma Alessio Degli Innocenti, amministratore e socio di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia – Le associazioni sono infatti una componente essenziale del tessuto sociale: aggregano persone, promuovono valori, offrono servizi, organizzano attività sportive e culturali, sostengono chi si trova in difficoltà e contribuiscono alla crescita delle nuove generazioni. Sono luoghi nei quali le passioni individuali diventano progetti condivisi e occasioni di partecipazione. Con questo progetto Conad conferma il proprio impegno a favore del territorio, promuovendo un modello di solidarietà partecipata nel quale fare la spesa significa anche contribuire al futuro delle associazioni e delle persone che ogni giorno animano la comunità. Un ringraziamento particolare va ai nostri clienti, perché è anche grazie alla loro partecipazione e alla loro sensibilità che è possibile garantire questo sostegno.”

Le 37 associazioni che hanno già consegnato i Buoni Cuore

Associazioni sociali e di volontariato

1. Consultorio La Famiglia UCIPEM ODV

2. A.V.R.A.I. – Associazione Volontari Ribolla Animali Indifesi

3. Associazione Olympia de Gouges

4. ABIO Grosseto ODV

5. Ente Nazionale Protezione Animali ODV

6. Iron Mamme Autismo ODV

7. LILT

8. Associazione Le Querce di Maremma ODV

9. Amici del Ballo ASD

10. Isaia Sociale

11. AIDO

12. Associazione Banco Italiano Zoologico APS – Sezione Grosseto (BALZOO)

13. AISM – Sezione Provinciale di Grosseto

14. Associazione per l’Assistenza Spirituale delle Forze Armate ONLUS (P.A.S.F.A.)

15. ASD Circolo Bocciofilo Grossetano

16. Ronda della Carità e Solidarietà ONLUS

17. Fondazione Il Sole ONLUS

18. Mandalavita APS

19. Associazione Occhi di Gatto Grosseto ODV

20. Comitato per la Vita ODV

21. Fondazione Giovanni Chelli

22. Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Grosseto

23. ANTEAS Grosseto

24. La Farfalla Cure Palliative ODV

25. Insieme in Rosa ONLUS

26. AVO – Associazione Volontari Ospedalieri

27. Adotta un Cuore Randagio

28. Tuttiateatro APS

Associazioni sportive

29. ADS Pallacanestro Grosseto

30. Phoenix B.C.

31. ASD Nuova Grosseto Barbanella

32. Skeep ASD e APS

33. ASD Basket Biancorossa Grosseto

34. ASD Grosseto Handball

35. FIAB Grosseto Ciclabile APS

36. UISP – Comitato Territoriale Grosseto APS

37. ASD Nuoto Grosseto