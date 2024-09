GROSSETO – In tutti i punti vendita EMI, EMISFERO e HURRA’ aderenti all’iniziativa sarà possibile utilizzare “Dedicata a te”, la social card promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) per supportare le famiglie meno abbienti.

I clienti che la utilizzeranno per acquistare beni alimentari di prima necessità (elencati nell’allegato 1 del Decreto Ministeriale del 4 giugno 2024) riceveranno un buono sconto pari al 15% della spesa effettuata e utilizzabile per una spesa successiva su tutto l’assortimento disponibile.

La social card “Dedicata a te” è già attiva ed è riservata alle famiglie con almeno tre componenti, che abbiano un Isee inferiore a 15.000 euro e che non siano già beneficiarie di altre forme di sostegno al reddito o alla povertà. Il contributo di 500 euro può essere utilizzato per acquistare beni alimentari, carburanti e abbonamenti ai trasporti pubblici locali. “Dedicata a te” dovrà essere utilizzata per un primo pagamento entro il 16 dicembre 2024, e le somme caricate dovranno essere utilizzate entro il 28 febbraio 2025, termine fissato per la conclusione della misura.

«Sempre più famiglie stanno affrontando difficoltà nel riuscire a coprire i bisogni essenziali – dichiara Giancarlo Paola, Amministratore Delegato di Gmf e Direttore Commerciale del Gruppo Unicomm– Purtroppo vediamo come il potere d’acquisto delle famiglie sia stato progressivamente intaccato, in particolare a seguito della pandemia e del conflitto in Ucraina. Accogliamo positivamente queste iniziative di sostegno economico da parte del Governo perché vanno nella direzione giusta, ma siamo anche consapevoli che da sole non possono risolvere completamente le sfide che molte famiglie italiane si trovano a fronteggiare. Noi cerchiamo di fare ogni giorno la nostra parte, con una politica dei prezzi attenta alle esigenze delle famiglie”.

Gruppo Unicomm

Il Gruppo Unicomm (associato a Selex Gruppo Commerciale) guidato dalla famiglia Cestaro, con oltre 8.000 collaboratori, opera in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche e Lazio, attraverso le società controllate Unicomm srl, Arca Commerciale SrL e GMF Grandi Magazzini Fioroni SpA, con una rete commerciale articolata composta da ipermercati, superstore, supermercati, cash&carry e discount (insegne: A&O, EMI, Emisfero, Famila, C+C Cash&Carry, Hurrà, Mega). Il gruppo Unicomm nel 2023 ha superato i 3 mld di fatturato con una crescita del + 12,35% rispetto all’anno precedente. Unicomm è parte del Gruppo Selex che è leader della GDO con una quota del 15,1% e un fatturato di 20,2 miliardi euro nel 2023.