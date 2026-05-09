GROSSETO – Di strada, Siena Motori ne ha fatta davvero tanta. Non solo in termini di crescita e clienti, ma soprattutto in esperienza, capacità di evolversi e attenzione costante alle esigenze di un mercato in continuo cambiamento. L’azienda nasce nel 1999, fondata da Claudio Ferrara e Riccardo Rossi, ma le sue radici affondano in oltre quarant’anni di attività nel settore automotive, tra vendita e assistenza. Negli ultimi anni è entrato in società anche il giovane Gabriele Grassini, portando nuove energie.

In questo percorso di sviluppo, un ruolo centrale è rappresentato dall’area economico-finanziaria guidata da Lorella Santinelli, che guida lo sviluppo dell’azienda con un approccio orientato alla sostenibilità e alla flessibilità delle soluzioni. Dalla definizione di formule personalizzate tra noleggio, leasing e finanziamenti, fino al supporto alle esigenze di privati e imprese, la gestione finanziaria si conferma oggi una leva strategica per accompagnare l’evoluzione del mercato.

Oggi Siena Motori rappresenta un punto di riferimento per chi è alla ricerca di auto nuove, usate e a chilometro zero, ma anche per chi desidera formule sempre più diffuse come il noleggio, sia per privati che per aziende. “Uno dei focus, in questo momento, è il noleggio a lungo termine, ambito su cui stiamo investendo molto e che sta dando risultati importanti”, spiega Claudio Ferrara. Sul fronte della vendita, l’offerta comprende i marchi Leapmotor, Citroën, Opel e Peugeot, oltre a veicoli commerciali dedicati al mondo business.

Tra i principali punti di forza dell’azienda resta il post vendita. “L’assistenza è centrale per noi”, sottolinea Ferrara. In un mercato che evolve con l’arrivo di nuove motorizzazioni ibride ed elettriche, Siena Motori investe in officine moderne, tecnologie aggiornate e personale altamente qualificato. “Stiamo investendo molto anche nella formazione e nell’inserimento di giovani, perché il settore sta cambiando rapidamente”.

Lo sguardo è rivolto al futuro: alle quattro sedi presenti nelle province di Siena e Firenze si è recentemente aggiunta quella di

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Siena Motori accelera tra crescita e nuovi servizi per la mobilità

rafforzando ulteriormente la presenza sul territorio. “Oggi non basta vendere un’auto – conclude Ferrara – contano la fiducia, la competenza e la capacità di accompagnare il cliente nel tempo, anche dopo la consegna delle chiavi”.