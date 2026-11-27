GROSSETO – È stato inaugurato a Grosseto, in Viale G. Giusti 126, il nuovo negozio Sev Iren, il terzo punto vendita in città. Con questa apertura Sev luce gas e connettività, società del Gruppo Iren, consolida il proprio presidio sul territorio attraverso un punto fisico dedicato alla consulenza e all’assistenza in presenza su energia e servizi per la casa.

Il terzo negozio: «Una presenza fisica a cui rivolgersi in qualunque momento»

«È il terzo negozio a Grosseto, a ribadire quanto questo territorio sia strategico – spiega Mauro Tornatore, amministratore delegato di Sev Iren – Per noi Grosseto rappresenta uno dei territori storici più importanti: siamo presenti dal 2018, con il primo negozio aperto in via Ximenes. Questo è il terzo perché riteniamo che, in un settore in cui c’è grande diffidenza da parte dei clienti, sia fondamentale garantire una presenza fisica alla quale tutti possano rivolgersi in qualunque momento».

All’inaugurazione ha partecipato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna. «Luce, gas e connettività: Sev Iren continua la sua espansione – dichiara – Hanno già aperto tre negozi e quest’ultimo conta otto dipendenti, quindi si incrementa anche il patrimonio occupazionale della nostra città, offrendo servizi all’avanguardia, con una prospettiva espansiva ulteriore fino ad arrivare a cinque negozi nei prossimi due anni. Per questo diamo loro il benvenuto e auguriamo di continuare a crescere e a fare il bene dei cittadini e della città con i loro servizi».

La vicinanza ai clienti: «Poter parlare con una persona»

Presente all’apertura anche Roberto Vasarri, presidente del gruppo Gfi. «È importante questa apertura perché siamo già presenti a Grosseto con altri due punti vendita, ma la vicinanza ai clienti è la cosa più importante – dice –. Oggi l’energia è un bene che si trova facilmente anche online, ma poter trovare un contatto con le persone è una cosa molto diversa. Ovunque andiamo vogliamo esserci davvero, faccia a faccia. Quando ti arriva una bolletta sbagliata o non capisci se quel contratto ti conviene, poter parlare con una persona vera è la cosa più importante che ci sia».

Il gruppo punta quindi sulla professionalità delle persone più che sui call center? «Esatto – risponde Vasarri – utilizziamo anche i mezzi informatici, ma avere una persona che ti segue, che sa leggere quello che le porti, è un’altra cosa. Vedo che ci sono tante persone, non solo anziane: si pensa sempre a loro quando si apre un negozio; invece, c’è un ritorno generazionale anche di chi non riesce a trovare una risposta».

Orari, attese e servizi nei negozi

L’amministratore delegato di Sev Iren, Mauro Tornatore, sottolinea la disponibilità del personale e l’accessibilità dei negozi. «Siamo aperti dalle 9 alle 19, sei giorni su sette – spiega – quindi con un’accessibilità molto comoda e con livelli di attesa ridotti a uno o due minuti. Offriamo servizi molto apprezzati dalla clientela, come il pagamento delle bollette nei negozi senza commissione: un elemento di convenienza in più rispetto alla semplice tariffa».

Secondo l’amministratore delegato, la presenza di negozi di prossimità è importante in questo periodo perché i clienti possono rivolgersi a personale qualificato e scegliere in ogni momento la tariffa più adatta per risparmiare: «I prezzi dell’energia – ricorda – sono oggi una variabile molto importante nel bilancio di ogni famiglia». Tornatore si dice contento di come i clienti di Grosseto rispondono: l’azienda ha ampliato la gamma, oltre a luce e gas, con offerte dedicate alla connettività e alle assicurazioni, in modo che ogni cliente possa trovare prodotti per ogni esigenza.

Cosa offre Sev Iren

Sev, luce gas e connettività, è una società del Gruppo Iren, tra le principali multiutility italiane. L’azienda si definisce una realtà giovane e dinamica, presente nel Centro-Sud Italia con oltre 500 punti vendita fisici. Oltre a luce e gas, propone soluzioni per la casa, dalla connessione internet ultraveloce ai sistemi di domotica.

Tra i servizi disponibili, online e nella rete di negozi: il pagamento delle bollette senza commissioni, consulenti per individuare i servizi più adatti ai consumi di ciascuno, il passaggio gratuito al mercato libero e offerte personalizzate. Per chi scarica l’app IrenYou sono previsti concorsi a premi grazie al programma fedeltà BeIren. L’app consente, inoltre, di gestire i contratti, visualizzare la bolletta nel momento in cui viene emessa, pagarla con un clic, richiedere la dematerializzazione delle fatture, aggiornare le modalità di pagamento e l’indirizzo di recapito, inviare richieste e caricare documenti dal cellulare. L’azienda propone anche un’offerta dedicata per navigare senza limiti.