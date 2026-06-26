FOLLONICA – Dall’infanzia ad Ascoli Piceno all’amore per il basso elettrico, fino all’incontro con Jovanotti, che lo scelse come suo bassista di riferimento oltre 30 anni fa. Saturnino si è raccontato nella magica cornice del resort Golfo del Sole di Follonica in un talk andato in scena giovedì 25 giugno.

Un format, quello degli incontri con ospiti di rilievo, capace di unire discussioni interessanti e informali con le bellezze e i sapori del territorio. A fare gli onori di casa il direttore del Golfo del Sole Vasco Paulo, che ha accolto l’artista sottolineando l’importanza della cultura toscana e del ritrovarsi in occasioni del genere. Grazie alle domande del conduttore della serata Lorenzo Falconi, Saturnino ha poi ripercorso le tappe principali della sua vita musicale, a partire dalla passione per la musica nata in famiglia e dagli studi di violino; poi la folgorazione con i primi dischi rock e l’ossessione per il basso elettrico: «Il basso mi ha veramente folgorato tanto da prendere la priorità su tutto quello che accadeva intorno a me. Mi addormentavo pensando al basso, mi svegliavo e pensavo al basso. Andavo a guardare la vetrina del negozio di strumenti musicali dove c’era questo strumento esposto e lo guardavo veramente con un desiderio quasi erotico, in contemplazione».

Tra i tanti artisti con cui ha collaborato, da Franco Battiato agli 883, un posto di rilievo spetta ovviamente a Lorenzo Cherubini (Jovanotti): «Con Lorenzo c’è una grande intesa quando facciamo musica, veramente ci divertiamo molto ancora oggi. Le chiamano affinità elettive». Da Ragazzo Fortunato a Penso Positivo, sono molti brani e gli album registrati insieme e portati sui palchi italiani e internazionali: «Le parentele non le scegli, mentre gli amici sì. A noi in realtà non ci lega nessun contratto, io mi considero un libero professionista a cui viene rinnovata la fiducia, come quando l’allenatore ti riconvoca nella nazionale. Devo dire che il mio contributo mi è sempre stato riconosciuto, una cosa quasi d’altri tempi ormai».

Curioso anche il primo incontro tra i due, avvenuto in studio a Milano durante la registrazione di “Una tribù che balla”: «Ricordo che Lorenzo aveva un polso ingessato e dei punti sotto al mento (le fasi della sua vita sono scandite dalle cadute in bici, in quel caso era volato sulle rotaie del tram, una sorta di battesimo milanese). Iniziamo a parlare di musica e mi fa domande sui miei gusti musicali, poi mi chiede se ho portato un basso. Io rispondo “certo”, e allora mi dice “registra un solo”, cosa che di solito non si chiede mai perché il basso deve sostenere la musica. Il pezzo era Libera l’anima e la prima take è quella che è finita poi nel disco».

Nel corso della discussione spazio anche al legame di Saturnino con la musica e alla sua idea di successo: «Il successo è un verbo al passato. Non l’ho mai preso in considerazione in quanto se una cosa ha funzionato, siamo a posto, andiamo avanti. Adoro invece il fallimento, è una sensazione di adrenalina pazzesca. Per gli scienziati il fallimento è un processo di ottimizzazione, un’idea che condivido in pieno. Ci sono dei paesi dove il fallimento viene vissuto come un’onta. Invece tu, in realtà, hai fatto un tentativo, almeno ci hai provato». Il consiglio a chi si affaccia sul mondo della musica è quindi quello di tentare, anche se, ha ricordato Saturnino citando Frank Zappa, il primo passo per diventare compositore è trovarsi un lavoro part time perché, qui citando Morandi, «uno su mille ce la fa».

L’incontro è proseguito tra domande del pubblico, approfondimenti sul lavoro di Saturnino e battute che hanno divertito tutti: «Se tornassi indietro nel tempo direi al Saturnino ventenne di rifare tutto… magari con un pochino più di attenzione alle tasse».

Infine l’intervento del designer Alessandro Corina e il saluto del direttore. Dopo il talk all’Hotel Golfo del Sole la serata è proseguita con un aperitivo in spiaggia, accompagnato dai vini dell’azienda vitivinicola La Cura e con la cena in terrazza al ristorante La Duna, con vista sul golfo. A conclusione della serata, spazio alla musica con il dj set Sirene.

Nelle foto di Giorgio Paggetti alcuni momenti dell’incontro con Saturnino.