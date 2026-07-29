Le Terme di Saturnia ospitano la giornata conclusiva della nona edizione: si parte alle 11 con il panel su cinema e territorio, alle 21 la proiezione dei corti finalisti e la cerimonia di premiazione condotta da Matteo Nicoletta. Ingresso gratuito con prenotazione

SATURNIA – C’è un legame profondo tra un territorio e le storie che è capace di raccontare. È da questa convinzione che nasce l’impegno di Terme di Saturnia Natural Destination, che anche quest’anno rinnova il proprio sostegno al Saturnia Film Festival, ospitando sabato 2 agosto la giornata conclusiva della nona edizione della manifestazione, uno degli appuntamenti culturali più significativi della Maremma.

Da sempre punto di riferimento internazionale per il benessere e la longevità, Terme di Saturnia conferma così la propria volontà di contribuire attivamente alla valorizzazione del territorio, sostenendo iniziative capaci di promuovere cultura, creatività e sviluppo locale. Un impegno che va oltre l’ospitalità e che si traduce nella volontà di fare rete con le eccellenze del territorio, favorendo occasioni di incontro tra comunità, istituzioni, imprese e protagonisti del panorama culturale nazionale.

La giornata si aprirà alle ore 11.00 con il panel “Cinema, Territorio e Nuove Filiere”, realizzato in collaborazione con Confartigianato Cinema e Audiovisivo, che vedrà l’intervento del Presidente Nazionale Corrado Azzollini. Un momento di confronto dedicato al rapporto tra industria audiovisiva, valorizzazione dei territori e nuove opportunità di sviluppo per le economie locali.

Alle ore 21.00, il suggestivo Parco Termale diventerà invece un cinema a cielo aperto, ospitando la proiezione dei cortometraggi finalisti del concorso internazionale – Rukeli di Alessandro Rak, Retirement Plan di John Kelly, Arca di Lorenzo Quagliozzi e Choice di Marko Crnogorski – seguita dalla cerimonia di premiazione di tutte le categorie del Festival. A condurre la serata sarà l’attore Matteo Nicoletta.

La collaborazione con il Saturnia Film Festival rappresenta per Terme di Saturnia un tassello di una visione più ampia, che vede nella cultura uno strumento fondamentale per valorizzare la Maremma e rafforzarne l’identità. In un luogo dove, da oltre 3.000 anni, persone provenienti da tutto il mondo si ritrovano per rigenerare corpo e mente, il cinema diventa un ulteriore linguaggio attraverso cui raccontare il territorio, creare connessioni e generare nuove opportunità di crescita.

La partecipazione alla serata finale è gratuita, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti scrivendo a [email protected].

TERME DI SATURNIA NATURAL DESTINATION

120 ettari di benessere dove sgorga una millenaria sorgente dalla quale scaturisce un’acqua unica al mondo, potentissima, ai piedi di un borgo medievale.

Qui si erge il Resort di Terme di Saturnia Natural Destination, la cui unicità è racchiusa nell’acqua della sua Sorgente che affiora naturalmente dopo un viaggio di quarant’anni nelle pieghe della Terra e sgorga a una temperatura costante di 37,5°C. Un’acqua benefica per tutti: in 3000 anni Papi, contadini, centurioni, generali, re ed esponenti di ogni emiciclo, insieme a centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo vi si sono immersi beneficiando delle proprietà antiossidanti, anti infiammatorie e dermatologiche delle acque di Saturnia, che proiettano questo luogo nell’olimpo del wellness.

Oggi Terme di Saturnia Natural Destination rappresenta un unicum nel cuore della Maremma Toscana, un tempio di longevity naturale ormai icona nel mondo dell’ospitalità e del benessere, un Marchio Storico dove eccellenza e professionalità nei servizi, cura dei dettagli e contatto con la natura sono il segreto di una lunga storia di successo di oltre 100 anni. Un Resort 5 stelle affiliato a “The Leading Hotels of the World”; un’offerta gastronomica ricercata con il 1919 Restaurant, il ristorante più antico della Maremma e autentica con La Stellata | Country Restaurant; la SPA con trattamenti termali ed estetici, consulenze mediche e massaggi innovativi e ispirati ai doni della natura; la Linea Cosmetica Termale Active Beauty a base di Saturnia Bioplancton®, un’alga che matura spontaneamente nella Sorgente, concentrato di minerali e sostanze azotate benefiche in essa disciolti; il Parco Termale, un percorso di acqua termale e natura, tra i più grandi d’Europa; il Club, dedicato ai soci o agli ospiti esterni che desiderano accedere anche alla Sorgente e alle facilities del Resort; il Golf, un percorso da campionato Geo-Certified 18 buche di 6.316 metri su 70 ettari mossi, progettato dal noto architetto americano Ronald Fream. Terme di Saturnia è all’avanguardia nella cura del benessere grazie al Terme di Saturnia Method, che con i suoi cinque programmi, unisce 5 ingredienti della salute e del wellness psicofisico: medicina specialistica, alimentazione, trattamenti SPA e cure termali, movimento, riequilibrio energetico attraverso la naturopatia. Palcoscenico da sempre di eventi di rilievo internazionale, oggi il resort 5 Stelle e il Parco Termale sono icone mondiali dell’ospitalità e del benessere, con l’hotel premiato ai Best Destination Spa ai Travel&Spa Awards 2025, 1o in Italia e 7o in Europa dai Condé Nast UK Readers’ Choice Awards 2024, e inserito nella Top 5 Spa Resort del 2022 e 2023 di Travel + Leisure. Tutto questo non basta per descrivere Terme di Saturnia: mancano l’emozione e la fedeltà degli ospiti che da anni la scelgono come destinazione ideale per il loro benessere.

Terme di Saturnia Natural Destination fa parte del gruppo Terme & Spa Italia che, fondato a Roma nel 2021, riunisce alcuni dei più importanti siti termali e spa del territorio nazionale grazie all’esperienza sviluppata con l’acquisizione del complesso di Terme di Saturnia, icona nel mondo dell’ospitalità e del benessere immersa nella maremma toscana. Il gruppo Terme & Spa Italia, di cui fanno parte Terme di Chianciano, Monticello The Entertainment SPA e Terme De Montel Milano, ha l’obiettivo di soddisfare la crescente domanda di salute e benessere del territorio nazionale grazie allo sviluppo di servizi, protocolli ed esperienze di benessere innovative che completano le attività tradizionali del settore”