PIOMBINO – Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Unicoop Etruria, Unicoop Firenze e Coop Unione Amiatina, in collaborazione con la Fondazione Noi di Legacoop Toscana, sostengono i Centri Antiviolenza con una donazione e una campagna di sensibilizzazione stampata sui sacchetti del pane.

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le Cooperative del Distretto Coop Tirrenico Unicoop Etruria, Unicoop Firenze e Coop Unione Amiatina rilanciano il proprio impegno di sensibilizzazione sui temi della prevenzione, del contrasto alla violenza sulle donne e del supporto a chi opera quotidianamente sui territori.

Quest’anno l’impegno si traduce in un sostegno economico immediato: le tre cooperative, insieme alla Fondazione Noi di Legacoop Toscana, devolvono ai Centri Antiviolenza territoriali una donazione complessiva di 80 mila euro.

Il pane contro la violenza

Oltre al contributo economico, la campagna si focalizza sulla prevenzione e diffusione di informazioni salvavita. Dal 18 al 25 novembre, il pane in vendita nei supermercati Coop sarà confezionato in un sacchetto speciale: una scelta simbolica per dire “BASTA!” alla violenza e per portare un messaggio chiaro dentro le case delle persone attraverso un prodotto quotidiano.

Sulle buste del pane sarà riportato il messaggio “Per molte donne la violenza è pane quotidiano. È il momento di dire BASTA!” (stampato anche sugli scontrini della spesa) e il numero di telefono 1522.

Il numero 1522

Chi vive o è a conoscenza di episodi di violenza può chiamare il 1522, numero di telefono nazionale antiviolenza e stalking, messo a disposizione dal Dipartimento per le Pari Opportunità̀ della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, è accessibile sull’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa sia mobile, via telefono o chat.

L’accoglienza è disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, farsi, albanese, russo, ucraino, portoghese e polacco. Chi contatta il servizio è protetto dall’anonimato e gode della massima riservatezza: le operatrici forniscono una prima risposta offrendo ascolto, informazioni utili e orientamento, anche grazie a figure specializzate come avvocate e psicologhe.

“La violenza sulle donne è un problema quotidiano che va contrastato con determinazione su più fronti, partendo dal sostegno economico alle strutture di accoglienza fino alla prevenzione culturale. Quest’anno abbiamo scelto di intervenire con una donazione diretta di 80mila euro per dare stabilità al lavoro dei Centri Antiviolenza.

Al tempo stesso, abbiamo lavorato perché le cooperative e i loro negozi siano luoghi di sensibilizzazione e informazione diffusa: arrivare sulle tavole delle persone con l’iniziativa del pane significa poter intercettare chiunque abbia bisogno di aiuto e ricordare che una via d’uscita esiste sempre”, ha dichiarato Irene Mangani, Presidente della Fondazione Noi – Legacoop Toscana.