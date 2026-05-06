GROSSETO – In occasione della Festa della Mamma, Etruria Retail rinnova il proprio impegno sociale con un’altra tappa della campagna “Non sei sola”, un percorso avviato alla fine del 2024 e cresciuto progressivamente fino a oggi, rafforzandosi attraverso iniziative concrete e una presenza sempre più attiva sul territorio.

Nel 2026 dopo i progetti legati a San Valentino e alla Giornata Internazionale della Donna, la campagna si arricchisce di un nuovo momento, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su rispetto, ascolto e parità, lotta alla violenza di genere promuovendo una maggiore consapevolezza e sensibilità su questi temi.

Come funziona l’iniziativa. Nei punti vendita Famila, Famila Market e Super A&O della rete Etruria Retail, dal 7 maggio e fino a esaurimento scorte, saranno in vendita due mazzi di rose certificate Fairtrade, coltivate e commercializzate secondo i principi del commercio equo. Per ogni mazzo acquistato, Etruria Retail donerà 1 euro al centro antiviolenza Olympia de Gouges di Grosseto, che dal 1999 offre accoglienza, protezione e supporto legale e psicologico alle donne vittime di abusi.

L’iniziativa, realizzata in co-branding con Fairtrade, rafforza il messaggio sociale della campagna attraverso un gesto semplice ma significativo, integrando il tema delle filiere sostenibili e dei diritti umani. Le rose Fairtrade assicurano infatti condizioni di lavoro più dignitose, maggiore tutela ambientale e un ruolo più forte per le donne nelle comunità di produzione, contribuendo a un modello di commercio più equo e trasparente. Un’iniziativa che va oltre il valore simbolico del dono: scegliere questi prodotti significa unire la qualità e la bellezza a un impegno concreto, sostenendo allo stesso tempo i centri antiviolenza sul territorio e una filiera internazionale più giusta e inclusiva.

“Dietro un gesto semplice come donare un fiore, possono esserci storie che chiedono di essere ascoltate – sottolinea Sara Faucci, responsabile marketing di Etruria Retail – ‘Non sei sola’ è un impegno che continua nel tempo anche in occasione della festa della mamma: nasce per dare voce, attenzione e rispetto a ciò che spesso resta invisibile. Vogliamo essere presenti in modo concreto, senza voltarsi dall’altra parte, contribuendo a costruire comunità più consapevoli e inclusive. Crediamo che il rispetto e l’ascolto non siano mai scontati e che ognuno di noi possa fare la propria parte. Per Etruria Retail non si tratta solo di una campagna, ma di un percorso: lavorare ogni giorno insieme a istituzioni e associazioni per rafforzare reti di supporto e creare contesti in cui le donne possano sentirsi davvero ascoltate, sostenute e mai lasciate sole”.

“La volontà di non girare lo sguardo e la sensibilità di Etruria Retail – dichiara Sabrina Gaglianone, presidente associazione Olympia de Gouges – rappresentano per il centro antiviolenza Olympia de Gouges un sostegno concreto al lavoro svolto a favore delle donne vittime di violenza. Quale migliore regalo di un mazzo di rose ottenute col lavoro sostenibile e rispettoso dei diritti umani da destinare a tutte le mamme, un cerchio di solidarietà praticamente perfetto”.