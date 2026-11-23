PESCIA ROMANA – Riscaldare la propria abitazione in modo efficiente, contenere i consumi e rispettare l’ambiente. Sono temi che interessano sempre più famiglie, anche in Maremma, soprattutto con l’arrivo della stagione fredda. Per approfondire questi argomenti e conoscere le opportunità offerte dai moderni sistemi di riscaldamento a biomassa, venerdì 27 novembre, dalle 15 alle 18, Fratelli Barili Srl ospiterà un incontro aperto al pubblico nella propria sede di Strada della Principessa 21, a Pescia Romana, nel comune di Montalto di Castro.

L’appuntamento, dal titolo “Riscaldiamoci bene! Dal bosco al camino”, fa parte del roadshow nazionale “Energia dal Legno – Rinnovabile in movimento”, promosso da Aiel (Associazione italiana energie agroforestali), che porta nei territori il confronto tra imprese, esperti e cittadini sui temi dell’energia rinnovabile prodotta dal legno, della sostenibilità ambientale e dell’efficienza degli impianti di riscaldamento.

Un’iniziativa che coinvolge direttamente anche la Maremma, grazie alla vicinanza di Pescia Romana alla provincia di Grosseto e al rapporto che Fratelli Barili ha costruito con i numerosi clienti del territorio grossetano.

Un appuntamento anche per la Maremma

L’iniziativa si svolge a Pescia Romana, nel Lazio, ma a pochi chilometri dal confine con la Toscana, in un territorio che mantiene stretti rapporti con la provincia di Grosseto.

Fratelli Barili Srl rappresenta un punto di riferimento anche per una clientela che arriva dalla Maremma, grazie alla vicinanza geografica e ai collegamenti tra le due aree. L’incontro del 27 novembre diventa quindi un’opportunità anche per i cittadini grossetani che vogliono approfondire le caratteristiche dei sistemi di riscaldamento a legna e conoscere le possibilità di ammodernamento degli impianti domestici.

L’obiettivo è offrire informazioni utili e concrete, con particolare attenzione alla scelta delle tecnologie, alla corretta gestione degli apparecchi e alle opportunità di incentivo disponibili per chi intende sostituire una vecchia stufa.

Dal bosco al camino: come riscaldarsi in modo consapevole

Il programma affronta l’intera filiera del legno, partendo dalla gestione delle risorse forestali fino al loro utilizzo per il riscaldamento delle abitazioni.

Uno dei temi centrali sarà la gestione forestale responsabile, fondamentale per valorizzare il patrimonio boschivo e promuovere un utilizzo consapevole delle risorse naturali.

Si parlerà poi del corretto funzionamento di stufe e caldaie a biomassa, con consigli e indicazioni per migliorare l’efficienza degli impianti, limitare gli sprechi e ridurre le emissioni.

Particolare attenzione sarà dedicata al Conto Termico e agli incentivi per sostituire i vecchi apparecchi di riscaldamento, un argomento di interesse per chi sta valutando di rinnovare il proprio impianto domestico.

Esperti e aziende a confronto

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Tiziana Barili, titolare di Fratelli Barili Srl, Marco Bussone, presidente di Aiel, ed Emanuela Socciarelli, sindaca di Montalto di Castro.

Gli approfondimenti tecnici saranno affidati a Giovanni Rossetto e Giulia Rudello di Aiel, a Tiziana Barili, in rappresentanza di Unifol – Unione imprese forestali del Lazio, a Nadia Pozzato di Apros Srl e ad Alberto Lippi e Luca Di Giannatale di Cordivari Srl.

Un’occasione per ascoltare direttamente gli operatori del settore, approfondire le possibilità offerte dalle tecnologie disponibili e comprendere meglio il ruolo delle imprese nella filiera del riscaldamento a biomassa.

Prodotti in esposizione e visita all’azienda

L’appuntamento non sarà soltanto un momento di approfondimento teorico. Durante il pomeriggio sarà infatti possibile conoscere da vicino alcune soluzioni per il riscaldamento grazie all’esposizione dei prodotti La Nordica-Extraflame e Carinci Group.

Un’opportunità per vedere le tecnologie proposte dal settore e approfondirne le caratteristiche.

Il programma prevede inoltre una visita all’azienda Fratelli Barili, che permetterà ai partecipanti di conoscere più da vicino la realtà che ospita l’iniziativa.

A conclusione del pomeriggio sarà offerto un rinfresco a tutti i presenti, per proseguire il confronto in un momento conviviale.

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Come partecipare all’evento del 27 novembre

L’incontro “Riscaldiamoci bene! Dal bosco al camino” è in programma venerdì 27 novembre, dalle 15 alle 18, nella sede di Fratelli Barili Srl, in Strada della Principessa 21, a Pescia Romana, nel comune di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo.

La partecipazione è gratuita e l’ingresso è libero, ma l’iscrizione è consigliata. Per registrarsi è sufficiente compilare il modulo online disponibile a questo indirizzo:

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Per conoscere il programma completo e avere ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile consultare anche il sito www.energiadallegno.it.

Un appuntamento rivolto anche alle famiglie della Maremma che vogliono scoprire come riscaldare la propria casa in modo più efficiente e consapevole, conoscere gli incentivi disponibili e approfondire il valore di una filiera che parte dai boschi e arriva fino alle abitazioni.