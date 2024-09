GROSSETO – Tre anni di formazione riservati a giovani di età compresa tra 14 e 18 anni per acquisire una qualifica professionale spendibile sul mercato del lavoro. È l’opportunità offerta da “Relè – Operatore elettrico”, il corso triennale gratuito tenuto dalla Scuola Edile Grossetana finanziato nell’ambito del progetto Giovanisì della Regione Toscana dedicato all’autonomia dei giovani. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’istituto scolastico Manetti-Porciatti di Grosseto, dal quale proverranno in parte le risorse umane dedicate all’insegnamento di alcune materie oggetto del corso (nella foto da sinistra: Fabio Carruale, vicepresidente Scuola Edile, Anna De Bene, coordinatrice Scuola Edile Grossetana, Andrea Bigazzi, direttore Scuola Edile Arezzo, Giuseppe Biagioli, direttore Scuola Edile Grossetana, Antonio Lauria, presidente Scuola Edile Grossetana).

Le lezioni avranno inizio a settembre 2024 per concludersi a giugno 2027 e il programma – nell’arco dei tre anni – prevede in totale 1.009 ore di formazione e teoria in aula, 46 ore di formazione a distanza, 1.085 ore di laboratorio, 30 ore di accompagnamento e 800 ore di alternanza scuola-lavoro. Il percorso formativo si articolerà in lezioni giornaliere, dal lunedì al venerdì, sia al mattino che al pomeriggio, nella sede della Scuola Edile Grossetana in via Monte Rosa 196 e nel laboratorio di via Siria 79-81 a Grosseto. Gli stage – previsti nel secondo e nel terzo anno di formazione – saranno programmati ogni settimana in base agli orari delle singole aziende, per un massimo di 8 ore giornaliere.

I posti sono limitati a 15 allievi (può essere prevista una selezione) e le iscrizioni sono aperte fino al 25 settembre: scrivere a [email protected] o chiamare il numero 0564 454569. È possibile scaricare la scheda di iscrizione e il programma completo del corso di formazione sul sito www.scuolaedilegrossetana.it .

«Anche questa opportunità formativa si propone di rispondere alle competenze richieste dal mondo del lavoro all’interno del nostro comparto – dichiara Antonio Lauria, presidente della Scuola Edile Grossetana – e sicuramente offrirà ai partecipanti che lo porteranno a termine la possibilità di investire sul loro futuro acquisendo una qualifica professionale immediatamente spendibile per un’occupazione stabile, anche grazie alle attività di laboratorio e negli stage aziendali di alternanza scuola-lavoro. La formazione è completa: si impareranno i fondamenti teorici dell’elettricità, le tecniche di installazione e di manutenzione degli impianti elettrici e le normative di sicurezza e ambientali. Gli elettricisti formati acquisiranno competenze in merito alla definizione e alla pianificazione delle fasi di lavoro, la preparazione degli strumenti necessari e il monitoraggio del loro funzionamento e la posa in opera degli impianti elettrici. Inoltre saranno in grado di collaudarli e di intervenire con manutenzioni ordinarie e straordinarie per garantire le condizioni di sicurezza ed efficienza. Gli sbocchi occupazionali sono davvero molteplici e includono aziende di elettricisti che realizzano impianti civili e industriali, quadristica, domotica e reti informatiche».

Per accedere al corso occorre aver conseguito la licenza media, titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, nell’anno scolastico precedente a quello di ammissione al percorso di qualifica. Chi non ha conseguito o non è in grado di dimostrare di aver conseguito la licenza media potrà essere inserito in un percorso finalizzato al conseguimento del titolo in contemporanea al corso di formazione. Per gli stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana a livello A2. La frequenza al corso è obbligatoria. Al termine delle attività formative di aula e di stage verrà organizzata una prova d’esame finalizzata a valutare e certificare le competenze acquisite e ottenere l’attestato di qualifica di Operatore elettrico.