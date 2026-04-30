GROSSETO – Sabato 2 maggio torna alla Fattoria La Principina “Primavera in Fattoria”, una giornata da vivere all’aria aperta, tra natura e attività pensate per tutte le età.

Il cuore dell’evento è la visita guidata alla Fattoria Didattica, un’esperienza autentica e amatissima da grandi e piccoli: un’occasione per avvicinarsi agli animali, osservarli da vicino, conoscerli meglio e scoprire tante curiosità sulla loro vita quotidiana.

Ci sarà spazio per muoversi insieme allo staff di Anima Vera tra fitness, gioco aperitivo e balli di gruppo.

Per chi ha voglia di mettersi alla prova è previsto anche il tiro con l’arco, mentre i più piccoli potranno partecipare alla caccia al tesoro, tra gioco, scoperta e spirito di squadra.

Per gli adulti si propone anche la visita guidata “Alla scoperta di selle e carrozze”, un’occasione per avvicinarsi alle tradizioni maremmane e riscoprire oggetti, gesti e racconti legati alla vita rurale di un tempo.

Chi desidera può portare con sé pranzo e coperte e organizzare liberamente un picnic tra gli alberi, sui prati del nostro parco o a bordo piscina.

Le attività sono su prenotazione e a pagamento: 6 euro per singola attività oppure 20 euro per la giornata intera con 4 attività.

Scaricate il programma della giornata: LINK

Info e prenotazioni:

0564 44 141

+39 334 664 7426

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