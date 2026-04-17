Negli ultimi cinque anni, la destinazione ha costruito un palmarès che la colloca stabilmente tra le migliori spa e wellness destination al mondo

SATURNIA – C’è un momento in cui un riconoscimento smette di essere un traguardo e diventa una conferma. È ciò che accade oggi a Terme di Saturnia Natural Destination, che ottiene il titolo di “Best Luxury Resort in Tuscany” ai Luxury Lifestyle Awards 2026, uno degli autorevoli riconoscimenti internazionali nel settore dell’ospitalità e del lusso. Un premio che non rappresenta un punto di arrivo, ma l’ultima tappa di un percorso costruito nel tempo, dove heritage, innovazione e ricerca sul benessere si intrecciano in modo coerente e distintivo.

Fondata oltre un secolo fa e alimentata da una sorgente termale attiva da più di 3.000 anni, Terme di Saturnia Natural Destination è oggi una destinazione che unisce natura, ospitalità e medicina del benessere in un modello integrato e riconosciuto a livello internazionale. Un luogo in cui l’acqua, elemento originario e identitario, diventa il punto di partenza di un’esperienza che evolve, senza mai perdere il legame con le proprie radici.

“Questo riconoscimento rappresenta per noi una conferma importante di un percorso costruito nel tempo, che unisce il valore della nostra storia millenaria a una visione contemporanea del benessere,” commenta Antonello Del Regno, General Manager di Terme di Saturnia Natural Destination. “Il nostro obiettivo è continuare a sviluppare un modello di ospitalità in cui natura, scienza e qualità dell’esperienza convivono in modo armonico, offrendo ai nostri ospiti un luogo autentico dove ritrovare equilibrio e benessere.”

Il recente award si inserisce infatti in un palmarès che, negli ultimi cinque anni, ha progressivamente rafforzato il posizionamento della destinazione tra le eccellenze globali del wellness.

Nel 2025, Terme di Saturnia Natural Destination si è aggiudicata il prestigioso titolo di “Best Destination Spa” ai Travel & SPA Awards, un riconoscimento che celebra le eccellenze del turismo del benessere e dell’ospitalità di alto profilo.

Nel 2024, Condé Nast Traveller UK ha inserito Terme di Saturnia tra le migliori Destination Spa ai Readers’ Choice Awards, classificandola prima in Italia e settima in Europa. Un risultato che riflette il giudizio diretto dei viaggiatori internazionali e che conferma la capacità della destinazione di parlare a un pubblico globale sempre più attento al benessere autentico.

Negli anni precedenti, è stata la prestigiosa classifica dei World’s Best Awards di Travel + Leisure a riconoscere il valore della struttura, posizionandola tra le migliori Destination Spas a livello globale: terza nel 2022 e quinta nel 2023.

Ancora prima, nel 2021, Terme di Saturnia era già entrata nella selezione dei Top 30 Destination Spa Resorts in the World secondo Condé Nast Traveler, mentre nello stesso anno si è distinta anche per il proprio approccio progettuale e architettonico, con il premio nella categoria Spa agli International Hotel & Property Awards di Design et Al e il riconoscimento come “Hotel Interiors Project of the Year” ai Mixology Awards.

Un insieme di premi che racconta una crescita costante e trasversale: non solo performance nell’ambito wellness, ma anche qualità dell’esperienza, design e capacità di innovare restando fedeli alla propria identità.

In questo equilibrio tra passato e futuro risiede la forza di Terme di Saturnia Natural Destination: una destinazione capace di evolversi insieme ai bisogni del viaggiatore contemporaneo, mantenendo al centro un elemento immutabile, l’acqua termale, e costruendo attorno ad essa un sistema articolato fatto di ospitalità, medicina preventiva, nutrizione e ricerca sul benessere.