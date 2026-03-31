PITIGLIANO – A Pitigliano, nel cuore della Maremma, la prevenzione del piede diabetico passa attraverso un lavoro di squadra che unisce competenze cliniche e tecniche. È questo l’obiettivo del servizio attivo presso il centro Con.tatto, dove operano il dottor Alessandro Follieri, tecnico ortopedico, e la dottoressa Chiara Matteo, podologa: un percorso dedicato ai pazienti diabetici per ridurre il rischio di ulcerazioni e complicanze spesso invalidanti.

Il piede diabetico rappresenta una delle conseguenze più insidiose del diabete mellito. La neuropatia periferica può ridurre o annullare la sensibilità, impedendo al paziente di percepire piccoli traumi o sfregamenti. A questo si aggiungono alterazioni della circolazione e, talvolta, deformità del piede che modificano l’appoggio durante la camminata. Il risultato è un aumento dei punti di pressione che, nel tempo, possono trasformarsi in lesioni cutanee e ulcere difficili da guarire.

È proprio sulla prevenzione di questo processo che si concentra l’attività del centro Con.tatto. La dottoressa Chiara Matteo segue il paziente con valutazioni periodiche, controllando lo stato della cute, delle unghie e delle eventuali callosità. Questi ispessimenti, spesso sottovalutati, possono nascondere un pericoloso aumento di pressione in aree specifiche del piede. Intervenire precocemente significa ridurre drasticamente il rischio che una semplice ipercheratosi si trasformi in una lesione aperta. Fondamentale è anche l’educazione del paziente: imparare a controllare quotidianamente i propri piedi, riconoscere segnali sospetti e scegliere calzature adeguate rappresenta una parte essenziale del percorso.

Accanto al lavoro clinico della podologa si inserisce quello del tecnico ortopedico, il dottor Alessandro Follieri, che realizza plantari su misura specifici per il piede diabetico. Non si tratta di semplici supporti, ma di dispositivi studiati per redistribuire i carichi plantari e ridurre i picchi di pressione nelle zone più vulnerabili. Attraverso un’analisi accurata dell’appoggio e della camminata, il plantare viene progettato con materiali ammortizzanti e protettivi, capaci di adattarsi alle esigenze del singolo paziente. L’obiettivo è duplice: proteggere il piede dagli sfregamenti e migliorare la biomeccanica del passo, diminuendo così il rischio di ulcerazione.

Il valore aggiunto del servizio offerto a Pitigliano è proprio l’integrazione tra valutazione sanitaria e progettazione tecnica. Il dialogo costante tra podologa e tecnico ortopedico consente di trasformare le osservazioni cliniche in soluzioni personalizzate, costruite su misura per ogni situazione.

Gli obiettivi attuali del centro Con.tatto sono chiari: intercettare precocemente i pazienti a rischio, ridurre l’incidenza di lesioni, garantire controlli programmati e costruire un percorso di prevenzione continuativo nel tempo. Ma lo sguardo è rivolto anche al futuro. Tra i progetti in fase di sviluppo vi sono l’introduzione di strumenti avanzati per l’analisi dei carichi plantari, il potenziamento dei percorsi di follow-up per chi ha già avuto ulcerazioni e una collaborazione sempre più stretta con i medici del territorio per una presa in carico integrata.

In una realtà come quella di Pitigliano e dei comuni limitrofi, poter contare su un servizio specializzato sul piede diabetico significa offrire ai pazienti non solo una cura, ma una concreta possibilità di prevenzione. Perché evitare un’ulcera non vuol dire soltanto scongiurare una ferita: significa proteggere autonomia, mobilità e qualità della vita.

Come prenotare una Visita

Con.tatto Fisioriabilitazione

Strada Maremmana 74, 55000 Pitigliano

Tel +39 348 558 5289