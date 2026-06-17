RIO MARINA – Un nuovo capitolo si apre per Ortano Mare, storico villaggio turistico affacciato sull’omonima baia dell’Isola d’Elba. La struttura è stata acquisita dal gruppo svizzero REKA, già proprietario del Golfo del Sole di Follonica, e si presenta alla stagione 2026 con importanti interventi di riqualificazione e una nuova strategia di sviluppo orientata alla qualità dell’accoglienza e alla valorizzazione del territorio.

L’operazione consolida la presenza del gruppo nel Tirreno. Non è un caso che la baia di Ortano si trovi proprio di fronte al Golfo di Follonica, dove REKA gestisce da decenni il Golfo del Sole, una delle più importanti realtà turistiche della Maremma.

A guidare il rilancio della struttura è Vasco Paulo, direttore del Golfo del Sole dal 2018 e oggi coinvolto anche nello sviluppo del nuovo resort elbano.

Investimenti per oltre 3 milioni di euro

Per la stagione 2026 il gruppo ha realizzato un importante piano di investimenti da 3,2 milioni di euro. Gli interventi hanno riguardato il completo rinnovamento della hall e delle aree di ricevimento, la riqualificazione di un intero blocco di appartamenti e il restyling della zona spiaggia. Sono stati inoltre installati 250 nuovi ombrelloni e potenziati i servizi dedicati agli ospiti.

«Abbiamo migliorato un blocco di appartamenti, rinnovato completamente la hall e tutta la parte della spiaggia – spiega Vasco Paulo –. Anche l’offerta gastronomica è stata ripensata, con una cucina che valorizza la tradizione toscana attraverso pasta, pizza e grigliate servite direttamente sul mare».

La struttura ha aperto i battenti il 13 maggio, mentre l’inaugurazione ufficiale è prevista il 16 giugno.

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Una baia unica nel cuore dell’Elba

Ortano Mare sorge nella suggestiva baia di Ortano, sulla costa orientale dell’Isola d’Elba, immerso nel verde e affacciato su un mare cristallino. Il resort si sviluppa come un piccolo borgo turistico composto da camere e appartamenti, con una spiaggia privata raggiungibile a piedi, piscine, impianti sportivi e numerosi servizi per famiglie.

Il complesso offre camere hotel e appartamenti, un ristorante principale dedicato alla cucina mediterranea e toscana, un bistrot fronte mare con pizzeria, piscine per adulti e bambini, attività di animazione, spazi dedicati ai più piccoli e un ricco programma sportivo.

Sport, natura e vacanze attive

Tra i punti di forza della struttura figurano anche le attività outdoor. Gli ospiti possono usufruire del servizio di noleggio biciclette e partecipare a tour guidati alla scoperta dell’Elba orientale. Sono inoltre disponibili campi sportivi, beach volley, calcetto, tennis e attività acquatiche.

L’obiettivo è offrire un’esperienza completa che unisca mare, sport, natura e relax in una delle zone più suggestive dell’isola.

Il secondo resort del gruppo nel Tirreno

Con Ortano Mare, REKA rafforza ulteriormente la propria presenza in Toscana. Dopo il successo del Golfo del Sole di Follonica, che registra ogni anno circa 150 mila presenze, il gruppo punta ora a trasformare il resort elbano in un nuovo punto di riferimento per il turismo familiare e sostenibile del Mediterraneo.

Una sfida che parte da una delle baie più belle dell’Isola d’Elba e da un progetto che punta a coniugare investimenti, qualità dei servizi e valorizzazione del territorio.

Info

Web: https://www.ortanoresort.com/

Fb: https://www.facebook.com/ortanomareresort

Instagram: https://www.instagram.com/ortanomareresort/