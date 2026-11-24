MARINA DI GROSSETO. La cooperativa Cantina I Vini di Maremma apre le sue porte per una serata di degustazione alla scoperta delle caratteristiche della linea Spirits, vini aromatizzati che uniscono ricerca, creatività e innovazione, vermouth e vini chinati per apprezzare in maniera differente i prodotti del territorio. Sabato 28 novembre alle 19.30 a La Fucina, a Marina di Grosseto, Oltre il vino, quattro le specialità protagoniste.

Circe, un Vermouth Bianco a base di Ansonica, dalle delicate note floreali e agrumate. Iside, un Bitter a base di Trebbiano, caratterizzato da piacevoli sfumature agrumate e speziate. Sif, un Vino Chinato dal profilo aromatico intenso, con note di china e spezie. Nyx, una reinterpretazione del Negroni in versione Ready to Drink, che unisce Vermouth Rosso, Bitter a base vino e Gin Compound Mediterraneo.

Durante la serata gli ospiti potranno scegliere tra tre proposte di degustazione, completate da un buffet con una selezione di prodotti tipici e specialità gastronomiche del territorio, per un’esperienza che mette insieme gusto, sperimentazione e convivialità. Costo di 30 euro a persona, prenotazione obbligatoria ai numeri 0564/34426 e 342/8439229.