SATURNIA – Ottobre porta con sé i colori caldi della campagna maremmana, una luce più morbida e il calore avvolgente di un’acqua che sgorga ininterrottamente da oltre 3.000 anni. A Terme di Saturnia l’autunno non rappresenta il termine della bella stagione, ma il momento ideale per concedersi una pausa rigenerante, guidata dal ritmo dolce della natura e dalla certezza di acque che riequilibrano corpo e mente.

Con l’arrivo del primo fresco, il Parco Termale e il Club inaugurano un nuovo palinsesto di appuntamenti e rituali guidati pensati per accompagnare gli ospiti in un percorso d’armonia e rinascita. Un’esperienza multilivello dove il relax in piscina si intreccia alle eccellenze gastronomiche del territorio, alle note della musica dal vivo e alle pratiche sensoriali pensate per amplificare i benefici della sorgente.

GLI APPUNTAMENTI DEL MESE TRA GUSTO, MUSICA ED ECCELLENZE MAREMMANE

Per tutto il mese di ottobre, i fine settimana al Parco Termale si accendono con eventi dedicati alla convivialità e alla scoperta delle tradizioni locali, trasformando la pausa di benessere in un viaggio tra i sapori e l’atmosfera autentica della Maremma.

Si parte il 3 ottobre con Benvenuto Autunno: dalle 16:00 alle 18:00, un pomeriggio speciale accoglie la nuova stagione attraverso una degustazione di vini e formaggi locali organizzata in collaborazione con un’azienda vinicola e un produttore del territorio.

Il 10 ottobre è la volta di Live Music, un appuntamento in cui le note avvolgenti di un violino dal vivo accompagnano i bagni termali, creando un’atmosfera intima e suggestiva mentre l’acqua a 37,5°C riscalda il corpo e calma i pensieri.

La valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio prosegue il 17 ottobre con la Degustazione di Prodotti da Forno e Birra Locale (dalle 16:00 alle 18:00), un’occasione per conoscere da vicino la tradizione brassicola e artigianale della zona.

Il 24 ottobre, nel pieno della stagione della raccolta, l’attenzione si sposta sul frantoio con la Degustazione di Olio Nuovo: gli ospiti potranno assaggiare il primo olio dell’anno affiancato da confetture e sughi di produzione locale per un’immersione nei profumi più puri della terra toscana.

A chiudere il mese, il 31 ottobre, con Halloween al Parco Termale sarà un’esperienza immersiva tra magia, dolci sorprese e gonfiabili, pensata per regalare ai più piccoli una giornata di puro divertimento.

I RITUALI DI BENESSERE: UN PERCORSO D’ASCOLTO E RIGENERAZIONE

Oltre al ricco calendario di appuntamenti enogastronomici e musicali, l’esperienza per tutti gli ospiti Day SPA del Parco Termale e del Club si arricchisce di un palinsesto di percorsi guidati ideati per rigenerare corpo e mente e favorire un profondo riequilibrio psicofisico. Mettendo al centro la persona e le sue esigenze di relax, le pratiche spaziano dalle sessioni di movimento e respiro in sorgente, come l’Acqua Flow, alle esperienze di galleggiamento in acqua termale a 37,5 °C accompagnate dalle vibrazioni delle campane tibetane con il Floating Bath, disponibile tutti i venerdì sera al Notturno Club.

L’ascolto e la presenza mentale trovano spazio nei momenti dedicati allo Yoga e alla Meditazione, ideali per ritrovare calma e risvegliare dolcemente il corpo, mentre le vibrazioni di tamburi e suoni della natura del Sound Bath armonizzano mente e spirito in un viaggio immersivo. Per chi cerca una purificazione più intensa, la Loyly Experience unisce calore, aromi e movimento d’aria in un cerimoniale in sauna ispirato all’Aufguss, al quale si affiancano i trattamenti dedicati alla cura della pelle, come il rituale rigenerante Mud Mask con il fango termale di Saturnia e il Relax Visage, una coccola al Bioplancton pensata per restituire freschezza e luminosità al viso.

A Saturnia l’autunno diventa così un luogo unico dove il tempo torna a scorrere lento, il corpo ritrova il proprio centro e la bellezza della Maremma accogliendo ogni desiderio di benessere.