di Mattia Alemanno, biologo nutrizionista

Rivolgersi a un nutrizionista può nascere da esigenze diverse: migliorare il proprio stato di salute, gestire il peso, ridurre disturbi digestivi o ritrovare energia e benessere. Spesso, però, molte persone arrivano dopo aver già sperimentato diete o regimi alimentari senza risultati stabili o senza un reale miglioramento della qualità della vita.

Il mio lavoro si basa su una visione della nutrizione clinica che considera l’alimentazione come uno strumento di regolazione dell’organismo nel suo insieme. L’attenzione non è rivolta esclusivamente alle quantità o alle calorie, ma agli effetti che il cibo esercita sui sistemi fisiologici: metabolismo energetico, risposta glicemica, segnali di fame e sazietà, digestione e infiammazione.

Un approccio diverso alla dieta tradizionale

Nel percorso nutrizionale l’obiettivo principale è favorire una maggiore stabilità dell’organismo. Questo significa lavorare sulla riduzione dei picchi glicemici, sulla regolarità dell’energia durante la giornata, sul controllo della fame e sul miglioramento della funzione digestiva e intestinale.

Attraverso un’alimentazione più semplice, naturale e meno dipendente da prodotti ultra-processati, è spesso possibile osservare benefici che riguardano non solo il peso corporeo, ma anche sintomi come reflusso, gonfiore, irregolarità intestinale o colon irritabile, oltre a una maggiore vitalità generale.

In molti casi la nutrizione rappresenta inoltre un supporto importante nei percorsi terapeutici di condizioni croniche diffuse, come patologie cardiovascolari, diabete di tipo 2 o malattie a componente infiammatoria o autoimmune, contribuendo a migliorare il contesto metabolico e funzionale in cui l’organismo opera.

Nutrizione e stile di vita: agire sui fattori quotidiani

Un aspetto centrale del mio lavoro è considerare la salute come il risultato di abitudini ripetute nel tempo. Alimentazione, ritmo dei pasti, qualità del sonno, movimento e gestione dello stress influenzano profondamente la fisiologia e il benessere della persona.

Per questo motivo il percorso nutrizionale non si limita alla prescrizione di un piano alimentare, ma include un lavoro progressivo sulle abitudini quotidiane che incidono sul funzionamento dell’organismo. L’obiettivo è rendere la persona più autonoma e consapevole nel tempo, affiancando – quando necessario – gli altri interventi terapeutici.

Il valore della nutrizione nel lavoro multidisciplinare dello Studio Medico Con•tatto Fisioriabilitazione di Pitigliano

All’interno dello Studio la nutrizione si integra con il lavoro riabilitativo e corporeo condividendo una visione comune: il corpo come sistema interconnesso, in cui funzioni muscolari, metabolismo, digestione e infiammazione si influenzano reciprocamente.

In questa prospettiva, la nutrizione non agisce solo sui sintomi metabolici o digestivi, ma può intervenire anche su fattori che contribuiscono a disturbi funzionali e muscolo-scheletrici. Alterazioni digestive, infiammazione intestinale o abitudini alimentari non adeguate possono infatti influenzare il tono muscolare, la percezione del dolore e i processi infiammatori sistemici, incidendo indirettamente anche su problematiche come dolori articolari o disturbi della schiena.

Il supporto nutrizionale contribuisce quindi a creare condizioni biologiche più favorevoli al recupero e al mantenimento dei risultati riabilitativi, affiancando il lavoro svolto sugli altri aspetti della salute. L’approccio multidisciplinare consente così di intervenire non solo sui sintomi, ma anche su alcuni fattori che possono sostenerli.

La nutrizione come educazione alla salute

La nutrizione, in questa prospettiva, non rappresenta una dieta temporanea ma uno strumento di equilibrio e di educazione alla salute. Comprendere come alimentarsi in modo adeguato significa imparare a sostenere nel tempo il funzionamento del proprio corpo, migliorando energia, comfort digestivo e qualità della vita.

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