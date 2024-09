PAGANICO – Tutto è pronto a Paganico per l’inaugurazione dei nuovi Studi medici Della Corte. Appuntamento per sabato 21 settembre con una grande occasione di festa e di incontro per conoscere il nuovo progetto, il modo di lavorare e i professionisti che troverete nei nuovi studi medici Della Corte in via Malavolti 24. Gli studi medici sono situati accanto alla sede dello studio odontoiatrico della dottoressa Elisa Della Corte, già presente sul territorio dal 2009.

Appassionata al mondo della medicina fin da bambina, la dottoressa Della Corte decide di intraprendere il percorso da odontoiatra laureandosi a Siena nel 2003. Nel tempo, la stessa passione che predominava da bambina e cha ha poi coltivato da adulta, l’ha spinta a realizzare una realtà che fosse multidisciplinare, in modo da aiutare sempre più pazienti possibili senza necessariamente spostarsi verso la città.

Un nuovo ecografo all’avanguardia e un team di professionisti a disposizione dei pazienti

I nuovi studi, già operativi dal gennaio 2024, sono adesso completi e offrono servizi di ogni genere. «Ci siamo dotati di un Ecografo 3d/4d – spiega la dottoressa Della Corte – una vera novità per il territorio senza doversi spostare su Grosseto; con questo strumento è possibile eseguire ecografie di ogni tipo, ecocolor Doppler, densitometria ossea (MOC di nuova generazione priva di radiazioni per il paziente ) e molto altro».

Importante anche l’apporto dei professionisti. «Parlando proprio delle ecografie – aggiunge Della Corte – ci avvarremo della preziosa collaborazione con il dottor Edoardo Laiolo, medico stimato e apprezzato per le sue competenze sul nostro territorio e non solo».

Ortopedia

«Per quanto riguarda l’ortopedia e la terapia del dolore – prosegue Della Corte – i pazienti potranno affidarsi alle cure delle dottor Michele Biserni, già primario dell’ospedale di Orvieto, esperto in ozonoterapia, medicina rigenerativa e interventi di chirurgia ginocchio, anca, spalla in mini-invasività».

Dall’oculistica alla ginecologia: ecco tutti gli specialisti a disposizione

«Per i problemi di vista troverete il dottor Paolo Alfonso Motolese, già attivo presso l’ospedale Misericordia di Grosseto nel team del professor Emilio Balestrazzi; per la ginecologia le visite saranno eseguite dal dottor Matteo Giorgi proveniente dalla scuola senese; come otorino visiterà nei nuovi studi medici la dottoressa Chiara Bovi, mentre per la dermatologia il dottor Andrea Cicerchia, per la medicina estetica la dottoressa Irene Ionta, per la podologia dottoressa Ilaria Manghetti».

L’importanza della fisioterapia

I nuovi studi medici dispongono inoltre di un intero reparto di fisioterapia già presente sul territorio grazie alla dottoressa Valentina Lavorgna. «Abbiamo ritenuto di aggiungere – spiega Della Corte – la collaborazione di altri due professionisti Riccardo Simi, la dottoressa Giulia Guidarelli e l’osteopata Carola Bruttomesso per coprire ogni branca della riabilitazione fisioterapica dalla riabilitazione pre e post chirurgica fino alla riabilitazione posturale e dermatofunzionale».