GROSSETO – Opel Corsa si rinnova con il nuovo motore Turbo 100 CV , una motorizzazione brillante ed efficiente che rende ogni viaggio più piacevole, sia in città che fuori porta. Prestazioni, comfort e tecnologia si uniscono in una delle compatte più apprezzate del mercato.

E per tutto il mese di giugno, solo da Siena Motori Grosseto, arriva una promozione davvero speciale: puoi scegliere di acquistare la nuova Opel Corsa con anticipo zero e tasso zero, oppure approfittare di un vantaggio fino a 8.200 euro con rottamazione.

Un’opportunità esclusiva per mettersi al volante di una vettura moderna, sicura e versatile a condizioni particolarmente vantaggiose.

L’offerta è valida solo fino al 30 giugno e solo presso Siena Motori Grosseto. Prenota il tuo test drive e scopri la nuova Opel Corsa Turbo 100 CV.”