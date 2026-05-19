GROSSETO – Nei supermercati Conad del capoluogo e di Castiglione della Pescaia arrivano i prodotti orticoli biologici dell’azienda San Giuliano, coltivati a due passi da Grosseto, nelle campagne di Roselle: insieme ai mirtilli biologici, presenti già da tempo in Conad, inizia adesso la fornitura della fava biologica lunga e a breve arriveranno nei negozi anche la cipolla biologica White e la patata biologica Monalisa.

L’azienda agricola Borgo San Giuliano, tra le prime realtà biologiche del territorio maremmano, porta avanti una produzione improntata alla sostenibilità e alla qualità.

“Siamo biologici da oltre vent’anni – spiega Alessandro Benelli, titolare dell’azienda – molto prima che nascesse il distretto biologico. Per noi l’agricoltura è passione e responsabilità: vogliamo produrre cibo sano da portare sulle tavole delle persone e delle nostre famiglie. Con questo obiettivo stiamo lavorando per ampliare le linee di produzione e accanto ai piccoli frutti, abbiamo iniziato la coltivazione orticola. Siamo quindi felici di avviare la fornitura in Conad della fava biologica lunga, seguita a breve anche dalla cipolla biologica white e dalla patata biologica Monalisa.”

“La specializzazione di Borgo San Giuliano resta il mirtillo biologico, già presente da tempo in Conad. – prosegue Alessandro Benelli – Stiamo continuando a investire per ampliare il mirtileto, puntando soprattutto sulle varietà tardive, per allungare la stagionalità, così da arrivare fino a luglio inoltrato e sperare di raccogliere anche in agosto, periodo in cui il consumo di mirtilli cresce maggiormente. Guardando al futuro vogliamo introdurre anche la coltivazione delle more e dei lamponi bio. È un progetto sperimentale che realizzeremo nei nostri terreni a Roselle. Il consumo dei piccoli frutti è in costante aumento e ci piacerebbe arrivare a proporre una confezione mista con mirtilli, more e lamponi”.

“Portare nei nostri supermercati Conad prodotti biologici coltivati a pochi chilometri dai punti vendita, significa offrire ai clienti qualità, freschezza e tracciabilità e riconoscere il valore delle aziende locali che abbracciano il biologico. – aggiunge Paolo degli Innocenti, proprietario e socio di Clodia Commerciale, la società che gestisce i negozi Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia – I dati più recenti indicano chiaramente che sta crescendo la richiesta di prodotti biologici freschi in Italia, perché c’è una maggiore attenzione e consapevolezza. La grande distribuzione resta il principale canale di acquisto per frutta e verdura bio, che risultano tra le categorie più richieste dai consumatori”.