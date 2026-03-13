GROSSETO – «Siamo orgogliosi di supportare il lavoro di Emergency». Questa le parole che arrivano da Novair Noxerior Gas Systems, la società che ha una delle sue sedi produttive a Grosseto.

Novair Noxerior Gas Systems si è aggiudicata la fornitura di generatori di ossigeno medicale serie Oxyswing®, destinati alle strutture ospedaliere in Sudan gestite dalla più grande ONG italiana.

In contesti di crisi, l’ossigeno non è solo una fornitura tecnica: è un presidio salvavita. Essere stati scelti da un partner così autorevole conferma l’affidabilità della nostra tecnologia e la solidità dei nostri sistemi, progettati per garantire: autonomia totale nella produzione di ossigeno; flusso costante anche in condizioni critiche; efficienza operativa per il personale sanitario sul campo.

Grazie a chi, ogni giorno in azienda, lavora per rendere possibile tutto questo. E grazie a Emergency per averci scelto come partner tecnologico in questa sfida straordinaria.

Portiamo soluzioni concrete dove c’è più bisogno.