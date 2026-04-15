GROSSETO – È iniziato oggi, 15 aprile, e proseguirà anche domani, 16 aprile, il secondo Open Day di Novair Noxerior Gas Systems nello stabilimento produttivo di via Genova. Dopo il primo appuntamento di marzo, dedicato agli operatori italiani, questa nuova iniziativa è rivolta al mercato internazionale, con la presenza di partner e distributori arrivati da diversi Paesi: dal Guatemala alla Norvegia.

Due giornate pensate per aprire il cuore produttivo dell’azienda e mostrare da vicino dove nascono i sistemi di generazione gas sviluppati a Grosseto. Lo stabilimento si è trasformato in uno spazio di incontro e confronto, con visite guidate ai reparti, dimostrazioni tecniche e momenti di approfondimento dedicati ai professionisti del settore.

L’evento rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita dell’azienda, che punta a rafforzare la propria rete globale e a consolidare il rapporto con i partner internazionali attraverso la condivisione di competenze e innovazione.

Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa dall’amministratore delegato Federico Guidarelli, che ha sottolineato il valore strategico dell’Open Day: un’occasione per aprire le porte dell’azienda al mondo e raccontare direttamente, dal sito produttivo, il lavoro e le tecnologie che stanno alla base dello sviluppo di Novair Noxerior Gas Systems.

L’Open Day proseguirà anche domani con nuove sessioni tecniche, incontri e visite, confermando Grosseto come punto di riferimento per lo sviluppo di tecnologie legate ai sistemi gas su scala internazionale.