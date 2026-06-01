STICCIANO – Sabato 6 giugno è in programma il quarto appuntamento della rassegna organizzata dal Comune di Roccastrada in collaborazione con le Pro Loco del territorio, dal titolo “Primavera a Roccastrada: il territorio e i suoi sapori”. Un’idea sviluppatasi attraverso un percorso condiviso ed ormai giunto alla quarta edizione, finalizzata all’animazione di un periodo, quello primaverile, meno denso di appuntamenti.

Dopo le prime tre iniziative dei precedenti weekend, nei quali sono state protagoniste le Pro Loco Piloni/Torniella, Sasso&Forte, Roccatederighi e Ribolla, che hanno riscosso un notevole successo di partecipanti, sabato prossimo 6 giugno si svolgerà “Non solo strozzapreti…” nella frazione di Sticciano Scalo a cura della Pro Loco locale, giunto, come l’intera rassegna, alla sua quarta edizione. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio e sostenere concretamente le attività agricole e produttive locali.

Durante la manifestazione saranno infatti presenti produttori del territorio, le cui materie prime verranno utilizzate per la preparazione dei piatti proposti durante la serata. I visitatori avranno inoltre la possibilità di acquistare direttamente i prodotti esposti, creando così un’importante occasione di promozione e sostegno per le aziende locali.

La cena sarà organizzata con formula “All you can eat” al costo di € 20, offrendo ai partecipanti la possibilità di degustare le specialità preparate con ingredienti del territorio in un contesto conviviale e di promozione delle tradizioni gastronomiche locali.

Questo il programma della giornata: alle ore 18 presentazione del libro “Lessico delle prode” di Sandro Fracasso e Stefano Erasmo Pacini; dalle ore 19 buffet con la formula All You Can Eat (“Mangia a volontà”) al costo di € 20. Ore 21 esibizione della scuola di danza “Fa Real Dance Academy” con le allieve di Sticciano e, a seguire, serata danzante con “Liliana & Company“. Per info: 328 1236147.

L’evento rappresenta per la Pro Loco Sticciano APS un’importante occasione di aggregazione sociale, promozione del territorio e valorizzazione delle produzioni locali, contribuendo a mantenere vive le tradizioni e a sostenere il tessuto economico della comunità.

Il tour nel territorio con le iniziative di promozione organizzate nell’ambito della rassegna “Primavera a Roccastrada: il territorio e i suoi sapori” si concluderà sabato 20 giugno quando la Pro Loco Roccastrada organizzerà “Parco del Chiusone in festa”: dalle 15,00 alle 24,00 degustazione dei prodotti del territorio e intrattenimento danzante all’interno del Parco del Chiusone.

Informazioni: www.comune.roccastrada.gr.it tel. 0564/561218 e 0564/561222 ed email: [email protected]