GROSSETO – Da questa settimana, nei supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia fa il suo ingresso un altro prodotto del territorio: si tratta di “Granduca”, l’olio extravergine di oliva dell’Azienda Agricola Tenuta Collalli, situata in via Senese, a Grosseto.

Un olio prodotto in Maremma in modo naturale, ottenuto da oliveti che non subiscono trattamenti chimici, né antiparassitari, né concimi, L’intero processo produttivo si svolge nel pieno rispetto dei cicli della natura e a chilometro zero: la molitura delle olive viene effettuata nel Frantoio del Parco, a Rispescia.

“Si amplia sempre di più la gamma di prodotti del territorio presenti nei nostri supermercati – afferma Paolo degli Innocenti, socio di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto -. Collaborare con aziende agricole come Tenuta Collalli, significa sostenere l’agricoltura locale e contribuire a un’economia più vicina alle persone e più attenta all’ambiente”.

“Per noi è una grande soddisfazione avviare questa collaborazione con i supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia – dichiara Amedeo Vasellini, titolare della Tenuta Collalli. Crediamo in un’agricoltura etica, sostenibile e trasparente: questo traguardo ci dà ulteriore slancio per continuare su questa strada”.