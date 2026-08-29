GAVORRANO – Musica dal vivo, vini del territorio, cocktail e tapas da gustare mentre il sole tramonta sulle colline della Maremma. SP53 Bar di Sequerciani ospita una nuova serata dedicata alla musica e alla convivialità, con il concerto degli Strawman&Celine, duo indie-pop italo-mongolo che porterà a Sequerciani un sound intimo e cinematografico.

L’appuntamento è dalle 18 alle 22 e l’ingresso è libero. La prenotazione è consigliata per assicurarsi un posto e vivere la serata negli spazi di Sequerciani.

Strawman&Celine, musica che nasce dal viaggio

Protagonisti della serata saranno Strawman&Celine, duo la cui musica nasce dall’incontro tra culture e dal viaggio.

Le loro canzoni mescolano armonie vocali, chitarre fingerpicking, melodie di violino e ritmi organici, costruendo atmosfere intime e coinvolgenti. Un repertorio fatto di storie sincere e sonorità indie-pop che trova nel paesaggio di Sequerciani una cornice particolarmente suggestiva.

Il concerto accompagnerà infatti le ore del tramonto, quando la campagna maremmana cambia luce e SP53 Bar diventa il punto d’incontro per trascorrere qualche ora all’aperto tra musica, vino e sapori.

Vini, cocktail e tapas da gustare durante il live

La musica sarà soltanto una parte dell’esperienza. Durante la serata sarà possibile degustare i vini di Sequerciani, scegliere tra i signature cocktail della casa e assaggiare una selezione di tapas ispirate ai sapori del territorio.

Una formula informale e conviviale pensata per chi vuole concedersi un aperitivo diverso dal solito, ascoltare musica dal vivo e godersi l’atmosfera delle colline maremmane.

Ingresso libero: consigliata la prenotazione

L’evento si svolgerà dalle 18 alle 22 e comprende l’ingresso e il concerto live di Strawman&Celine. L’ingresso è libero, ma la prenotazione è consigliata.

Per riservare il proprio posto è possibile prenotare direttamente online:

Prenota il tuo posto per il live di Strawman&Celine a Sequerciani