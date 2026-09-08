SATURNIA – In un mondo che corre sempre più veloce, fermarsi e tornare al presente è diventato un gesto prezioso. È da questa esigenza che nasce il significato contemporaneo della mindfulness: riportare l’attenzione a ciò che stiamo vivendo, attraverso l’ascolto del corpo, del respiro e dell’ambiente che ci circonda.

Il 12 settembre, Mindfulness Day, è l’occasione per riscoprire il valore di questo tempo dedicato a sé. Un tempo che il benessere può aiutare a ritrovare attraverso l’acqua, il movimento, il calore, il silenzio, i suoni e il contatto con la natura.

È questa la visione che guida Terme&SPA Italia e le sue quattro realtà, Terme di Saturnia Natural Destination, Terme De Montel Milano, Terme di Chianciano e Monticello The Entertainment SPA, accomunate da una stessa missione: essere Sorgenti di Rigenerazione, luoghi in cui ritrovare equilibrio e benessere attraverso esperienze capaci di coinvolgere corpo, mente e sensi.

Dalla sorgente millenaria di Saturnia alle acque termali nel cuore di Milano, dai percorsi sensoriali di Chianciano alle esperienze immersive di Monticello, ogni destinazione interpreta questa vocazione secondo la propria identità. Un’unica visione che mette al centro la rigenerazione, offrendo a ciascun ospite la possibilità di trovare la propria personale fonte di energia, equilibrio e consapevolezza.

A TERME DI SATURNIA, LA CONSAPEVOLEZZA NASCE DALLA NATURA

A Terme di Saturnia Natural Destination, la mindfulness trova il proprio spazio nella relazione tra acqua, natura e ascolto interiore. La Sorgente, che da oltre 3.000 anni sgorga naturalmente a 37,5°C, diventa il centro di un’esperienza nella quale il ritmo dell’acqua e quello del paesaggio della Maremma invitano naturalmente a rallentare.

Qui la consapevolezza passa anche attraverso pratiche strutturate. La Naturopatia accompagna l’ospite verso una maggiore attenzione alle proprie abitudini e al rapporto tra alimentazione, movimento, equilibrio energetico e benessere. Il percorso naturopatico rappresenta infatti uno dei cinque ingredienti che compongono il metodo della destinazione, insieme a medicina specialistica, alimentazione, trattamenti SPA e cure termali e movimento.

A settembre, questo approccio trova una particolare espressione nei Natural Energy Yoga Retreat, in programma dal 13 al 20 settembre, con formule da 3 o 7 notti. Lo yoga energetico e spirituale incontra pratiche di respirazione, meditazione guidata e momenti di silenzio, alternandosi ai bagni termali, ai rituali di rigenerazione e ai trattamenti SPA. Il percorso culmina anche nel Sound Bath nella Sorgente, dove le vibrazioni sonore accompagnano il corpo immerso nell’acqua termale.

Un’esperienza pensata non per aggiungere qualcosa alla propria giornata ma, al contrario, per togliere rumore e lasciare spazio all’ascolto.

A TERME DE MONTEL MILANO, LA MINDFULNESS ENTRA NELLA CITTÀ

Se a Saturnia il presente si ritrova attraverso il contatto con la natura, a Terme De Montel Milano la sfida è diversa: ritrovare attenzione e presenza senza dover necessariamente lasciare la città. Nel cuore di Milano, la storica sorgente urbana diventa uno spazio in cui sospendere il ritmo quotidiano. L’acqua termale, le aree verdi, il calore e le ritualità guidate costruiscono una sequenza di esperienze che permette di passare dalla frenesia metropolitana a una dimensione più lenta e consapevole. Il percorso di Terme De Montel nasce infatti dall’incontro tra acqua, ritualità, respiro e corpo, con esperienze programmate quotidianamente e incluse nell’ingresso.

È soprattutto nelle Cerimonie di Benessere che questa filosofia prende forma. L’Aufguss utilizza calore, ghiaccio e oli essenziali in un rituale guidato dagli Aufgussmeister; il Sound Bath porta l’attenzione sul respiro attraverso le vibrazioni delle campane tibetane e del gong; il Floating Sound Bath unisce invece il sostegno dell’acqua alle vibrazioni sonore, creando un’esperienza di ascolto e rilassamento; mentre Water Flow accompagna il corpo attraverso stretching dolce e movimento in acqua. Anche rituali come Aura Solis Aufguss, Nordic Experience e Frozen Mint Scrub lavorano sulla percezione attraverso temperatura, profumi, tatto e movimento.

Un palinsesto che trasforma la visita in una successione di momenti di attenzione: non fare di più, ma sentire di più ciò che si sta facendo.

ALLE TERME DI CHIANCIANO, IL PRESENTE PASSA ATTRAVERSO I SENSI

Tra le esperienze di Terme di Chianciano, le Terme Sensoriali invitano a ritrovare il presente attraverso i sensi. Acqua, calore, profumi, suoni, luci e silenzio accompagnano un percorso pensato per rallentare e riportare l’attenzione a ciò che si sta vivendo.

Le vasche interne ed esterne, il bagno di vapore, le docce sensoriali, il percorso Kneipp, il Melmarium, la stanza del sale, la piramide energetica e gli spazi relax non sono semplicemente tappe di un percorso SPA, ma occasioni per soffermarsi su stimoli e percezioni differenti. Le Cerimonie del Benessere accompagnano l’esperienza con momenti guidati dedicati al rilassamento e all’ascolto.

La natura stessa diventa parte integrante dell’esperienza: le grandi vetrate si aprono sul Parco Acqua Santa, portando il verde e la luce naturale all’interno degli spazi e creando un dialogo continuo tra ambiente interno ed esterno.

A MONTICELLO, LA CONSAPEVOLEZZA DIVENTA ESPERIENZA SENSORIALE

A Monticello The Entertainment SPA, infine, la mindfulness si apre a una dimensione più sensoriale e contemporanea. Qui il benessere nasce dall’alternanza tra energia e quiete, tra acqua, suono, rituali e socialità. Il concetto stesso di Entertainment SPA amplia il significato tradizionale del wellness: la cura di sé non deve necessariamente essere silenziosa o individuale, ma può passare anche attraverso un’esperienza condivisa e coinvolgente. Acqua, natura, musica e rituali convivono all’interno di un percorso immersivo pensato per trasformare anche una semplice giornata di pausa in un’esperienza più completa.

Con il cambio di stagione, il palinsesto si arricchisce di nuove Cerimonie di Benessere, tra cui il Wine Scrub in Hammam, ispirato alla vendemmia e agli estratti d’uva, e Hair Retreat – Rituale di Idratazione, dedicato alla cura dei capelli dopo l’esposizione estiva.

Sono esperienze nelle quali la consapevolezza passa attraverso il gesto, il profumo, la temperatura, il contatto e la percezione del proprio corpo: un modo di vivere il wellness in cui anche il divertimento può diventare una forma di presenza.

Quattro destinazioni, quattro linguaggi del benessere, un’unica visione: creare Sorgenti di Rigenerazione in cui fermarsi, ascoltarsi e tornare al presente.

Perché rigenerarsi non significa necessariamente allontanarsi dalla propria quotidianità. A volte significa semplicemente trovare il luogo, l’acqua, il respiro o il rituale che ci permettono di tornare in contatto con noi stessi.