Grosseto – Un collaboratore usa l’intelligenza artificiale per preparare la risposta a un cliente. Un altro le affida la sintesi di un documento. In amministrazione qualcuno prova a ricavare da un foglio di calcolo le informazioni che servono per una riunione. Sono attività ordinarie, spesso svolte con strumenti personali. È così che l’AI può entrare in un’impresa o in uno studio professionale prima ancora che chi lo guida abbia deciso come adottarla.

La questione diventa concreta quando nel documento da riassumere compaiono dati di un cliente, quando una bozza viene inviata senza essere riletta o quando un numero estratto da un report finisce in una decisione aziendale. In ciascuno di questi casi conta sapere quali informazioni sono state utilizzate, chi controlla il risultato e quali regole valgono per tutti. Allo stesso tempo, quelle stesse attività mostrano dove l’AI può tornare utile, dal ridurre il tempo necessario a preparare una prima bozza al rendere più semplice la consultazione dei dati aziendali.

Da qui nasce «Ora che ce l’hai… Guarda che ci fai!», l’incontro promosso da Errepi e in programma giovedì 26 novembre 2026 alle 15.30 all’Hotel Granduca di Grosseto. L’appuntamento, a partecipazione gratuita, è dedicato a imprenditori e professionisti e affianca al confronto su dati, privacy e responsabilità due dimostrazioni dal vivo, una sulle attività di segreteria e l’altra sull’uso dei dati del gestionale. All’evento hanno aderito CNA, Confartigianato, Confesercenti e Confagricoltura.

Quando l’AI entra in ufficio prima delle regole

L’uso spontaneo di questi strumenti dice qualcosa di utile a chi guida un’impresa. Se più persone ricorrono all’AI per orientarsi tra documenti, preparare risposte o leggere dati, stanno indicando attività che assorbono tempo e in cui cercano un aiuto. Capire dove e perché questo accade è un punto di partenza per scegliere quali applicazioni sperimentare e quali informazioni proteggere.

Durante l’incontro si parlerà del quadro normativo e delle scelte organizzative che riguardano anche le realtà più piccole. Quali account usare per il lavoro? Quali documenti si possono caricare? Come cambia la gestione di un testo destinato all’uso interno rispetto a quello che verrà inviato a un cliente? Definire regole condivise serve anche a dare ai collaboratori indicazioni pratiche per situazioni che si presentano ogni giorno.

Un altro tema sarà la formazione. Chi usa l’AI deve saper formulare una richiesta chiara, riconoscere le informazioni da tenere riservate e verificare la risposta prima di utilizzarla. Una sintesi può essere ben scritta e aver tralasciato proprio la condizione più importante di un documento. Un’analisi può sembrare convincente anche quando il periodo preso in esame è diverso da quello che si intendeva confrontare. Sapere che cosa controllare fa parte del lavoro.

Due dimostrazioni dal vivo, dalla segreteria ai dati aziendali

La prima dimostrazione, «Una mano alla segreteria», mostrerà come l’intelligenza artificiale possa affiancare chi gestisce la posta, organizza documenti e prepara risposte. Si pensi a uno scambio di mail da riprendere dopo diversi giorni. Una sintesi può aiutare a ricostruire che cosa è stato concordato e quali punti sono ancora aperti. Una bozza di risposta può accelerare il passaggio successivo, lasciando a chi segue il cliente la verifica dei contenuti, del tono e degli impegni presi.

La seconda dimostrazione, «I dati del gestionale diventano risposte», riguarderà la possibilità di interrogare i dati aziendali con domande formulate in linguaggio naturale e di ottenere analisi e dashboard. Un imprenditore potrebbe, per esempio, voler confrontare l’andamento degli ordini in due periodi o capire quali categorie hanno inciso di più su una variazione delle vendite. La possibilità di porre una domanda a partire da un’esigenza concreta può rendere più accessibili le informazioni già presenti in azienda. La qualità dei dati di partenza e la chiarezza dei criteri di confronto restano decisive per interpretare la risposta.

Per chi dirige un’impresa o uno studio professionale, il punto di partenza può essere un’attività precisa. Quanto tempo richiede oggi? Quali dati usa? Chi può verificare il risultato? L’incontro di Errepi parte da due casi concreti per aiutare i partecipanti a valutare dove l’intelligenza artificiale può alleggerire il lavoro e quali condizioni servono per introdurla nelle proprie attività.

L’appuntamento è giovedì 26 novembre 2026 alle 15.30 all’Hotel Granduca di Grosseto. La partecipazione è gratuita.

ISCRIZIONI

Iscriviti all’incontro compilando il modulo online



Per informazioni

Errepi · 0564 420000 · [email protected]