Grosseto si prepara a volare oltremanica. L’agenzia di viaggi Pick & Go, situata in via Garibaldi 38, ha lanciato una proposta che promette di ridefinire il concetto di viaggio organizzato.

Dal 29 ottobre al 3 novembre, un gruppo selezionato potrà vivere un’esperienza che è molto più di una semplice vacanza: è un’immersione totale nell’anima della Gran Bretagna.

Londra e le Cotswolds: Il Fascino Senza Tempo tra l’Energia Urbana e l’Idillio Rurale

Un itinerario esclusivo firmato Pick & Go Viaggi che unisce il battito frenetico della capitale britannica alla pace dorata della campagna inglese. Dalle carrozze reali alle colline del Gloucestershire, ecco come vivere il Regno Unito più autentico.

C’è un momento preciso, a Londra, in cui il passato e il presente si fondono in un’unica, vibrante sensazione: è quando il rintocco profondo del Big Ben attraversa la brezza del Tamigi, mentre le luci a LED di Piccadilly Circus iniziano a riflettersi sulle pozzanghere della City. È l’energia del mondo intero concentrata in pochi chilometri quadrati. Ma quest’anno, l’invito non è solo a visitare la metropoli, bensì a possederne l’anima, per poi lasciarsi cullare dalla lentezza quasi magica delle Cotswolds.

Un programma da “insider”

Dimenticate i soliti tour turistici. Il viaggio inizia con la maestosità di Londra, dove gli ospiti soggiorneranno in Hotel 3 Superior* in posizione strategica. Il programma è un crescendo di emozioni:

Cultura e Spettacolo: Una visita privata con ingresso prioritario al British Museum e i posti riservati per il leggendario musical “Les Misérables” a teatro.

Tradizione Reale: Un tour esclusivo delle Royal Mews a Buckingham Palace per ammirare le carrozze dei sovrani.

Vibrazioni Contemporanee: Dalla street art di Camden Town alla modernità della Tate Modern Gallery , passando per lo shopping di lusso da Harrods .

Momenti Magici: Una cena in crociera sul Tamigi con musica dal vivo e l’immancabile rito del Tea Time a Covent Garden.

La fuga verso l’idillio

Il cuore dell’esperienza batte anche fuori dalla metropoli. Il quinto giorno, un bus privato porterà i viaggiatori nel silenzio incantato delle Cotswolds. Tra villaggi in pietra color miele e colline che sembrano dipinte, si scoprirà l’Inghilterra rurale più autentica, chiudendo la serata con una cena di saluto in un tipico pub inglese.

Viaggiare senza pensieri

Pick & Go ha curato ogni dettaglio per offrire un pacchetto “senza stress” al costo di 1750€ a persona.

La quota include:

Volo diretto da Pisa a Londra Gatwick.

Accompagnamento d’eccellenza: 1 accompagnatore tecnico, un accompagnatore base, guida bilingue e persino una fotografa professionale per immortalare ogni istante.

Sicurezza Totale: Assicurazione FULL (medico, bagaglio e annullamento).

Travel Kit: Shopper personalizzata, porta documenti e K-way.

Tutti i tour e tutte le attrazioni da programma.

Info e Prenotazioni

I posti per questa esperienza curata nei minimi dettagli sono limitati. Per informazioni, i cittadini di Grosseto possono rivolgersi direttamente in agenzia:

📍 Pick & Go Viaggi – Via Garibaldi 38, Grosseto

Non chiamatelo solo viaggio: è la vostra prossima storia da raccontare