GROSSETO – La cooperativa Uscita di Sicurezza ricerca infermieri, da assumere con un contratto a tempo determinato per sei mesi, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato dopo il primo semestre, da impiegare in alcune strutture residenziali della città di Grosseto.

Sarà applicato il contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali e l’incarico sarà a tempo pieno, per un totale di 38 ore settimanali. E’ prevista la possibilità di fruire di incentivi.

La retribuzione annuale lorda è di 25.417,40 euro.

E’ possibile inviare la propria candidatura sul sito di Uscita di Sicurezza all’indirizzo: https://bjb.uscitadisicurezza.grosseto.it:8345/portalecv/

Per informazioni è possibile rivolgersi a [email protected]