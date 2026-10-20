Lavoro in Maremma, Cala Beach Resort cerca personale per il 2027: selezioni a Grosseto per oltre 20 profili professionali
GROSSETO – Nuove opportunità di lavoro nel settore turistico e alberghiero in Maremma. Cala Beach Resort di Punta Ala cerca personale per la stagione 2027 e organizza tre giornate di selezione a Grosseto, il 18, 19 e 20 novembre, con colloqui dedicati ai candidati interessati a entrare nel team della struttura.
Il Recruiting Day si svolgerà all’Hotel Gran Duca di Grosseto, in via Senese 170, e coinvolgerà numerose figure professionali nei settori della ristorazione, dell’accoglienza, dei servizi alberghieri e della manutenzione.
Cala Beach Resort, struttura a cinque stelle affacciata sul mare di Punta Ala e membro di The Leading Hotels of the World, offre contratti stagionali con vitto e alloggio, con la possibilità di proseguire il percorso professionale presso altre strutture della Compagnia in Italia.
Tutte le figure professionali ricercate
Le selezioni riguardano diversi reparti della struttura.
Cucina
- Secondo Chef
- Chef de Partie
- Commis de Partie
- Addetti alla pasticceria
- Addetti ai lavaggi
Sala e bar
- F&B Manager
- Maître
- Chef de Rang
- Bartender
- Addetti sala e bar
- Addetti breakfast e caffetteria
Accoglienza e reception
- Reception Manager
- Shift Leader
- Guest Relations
- Receptionist
- Receptionist turnante
Housekeeping e servizi alberghieri
- Camerieri e cameriere ai piani
- Guardarobieri
- Addetti alle pulizie delle aree comuni
- Facchini e porter
Altre figure ricercate
- Assistenti ai bagnanti
- Spa Therapist
- Addetti e addette Kids Club
- Addetto alla manutenzione
Requisiti e condizioni offerte
La ricerca è rivolta a persone motivate, con attenzione al servizio, cura dei dettagli e predisposizione al lavoro di squadra.
L’esperienza e le competenze richieste saranno valutate in relazione alla posizione per cui si presenta la candidatura. La residenza in zona costituisce titolo preferenziale.
Per le figure selezionate sono previsti contratti stagionali comprensivi di vitto e alloggio, all’interno di un contesto di ospitalità a cinque stelle.
Quando e dove si svolgono i colloqui
Il Recruiting Day si terrà presso l’Hotel Gran Duca, in via Senese 170 a Grosseto, secondo il seguente calendario:
- Mercoledì 18 novembre: dalle 9:30 alle 18
- Giovedì 19 novembre: dalle 9:30 alle 18
- Venerdì 20 novembre: dalle 9 alle 13
I colloqui con il team delle risorse umane e i responsabili dei reparti si svolgeranno esclusivamente su appuntamento.
Come candidarsi
Per partecipare alle selezioni è necessario inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo:
Nell’oggetto dell’email occorre specificare:
Recruiting Day 2027 – [Reparto / Posizione]
Il curriculum dovrà essere accompagnato dal consenso al trattamento dei dati personali, secondo la normativa vigente.
Il team delle risorse umane contatterà i candidati con profili in linea con le posizioni aperte per concordare un colloquio durante le giornate di selezione.
Per ulteriori informazioni sulla struttura: www.calabeachresort.com.