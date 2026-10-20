GROSSETO – Nuove opportunità di lavoro nel settore turistico e alberghiero in Maremma. Cala Beach Resort di Punta Ala cerca personale per la stagione 2027 e organizza tre giornate di selezione a Grosseto, il 18, 19 e 20 novembre, con colloqui dedicati ai candidati interessati a entrare nel team della struttura.

Il Recruiting Day si svolgerà all’Hotel Gran Duca di Grosseto, in via Senese 170, e coinvolgerà numerose figure professionali nei settori della ristorazione, dell’accoglienza, dei servizi alberghieri e della manutenzione.

Cala Beach Resort, struttura a cinque stelle affacciata sul mare di Punta Ala e membro di The Leading Hotels of the World, offre contratti stagionali con vitto e alloggio, con la possibilità di proseguire il percorso professionale presso altre strutture della Compagnia in Italia.

Tutte le figure professionali ricercate

Le selezioni riguardano diversi reparti della struttura.

Cucina

Secondo Chef

Chef de Partie

Commis de Partie

Addetti alla pasticceria

Addetti ai lavaggi

Sala e bar

F&B Manager

Maître

Chef de Rang

Bartender

Addetti sala e bar

Addetti breakfast e caffetteria

Accoglienza e reception

Reception Manager

Shift Leader

Guest Relations

Receptionist

Receptionist turnante

Housekeeping e servizi alberghieri

Camerieri e cameriere ai piani

Guardarobieri

Addetti alle pulizie delle aree comuni

Facchini e porter

Altre figure ricercate

Assistenti ai bagnanti

Spa Therapist

Addetti e addette Kids Club

Addetto alla manutenzione

Requisiti e condizioni offerte

La ricerca è rivolta a persone motivate, con attenzione al servizio, cura dei dettagli e predisposizione al lavoro di squadra.

L’esperienza e le competenze richieste saranno valutate in relazione alla posizione per cui si presenta la candidatura. La residenza in zona costituisce titolo preferenziale.

Per le figure selezionate sono previsti contratti stagionali comprensivi di vitto e alloggio, all’interno di un contesto di ospitalità a cinque stelle.

Quando e dove si svolgono i colloqui

Il Recruiting Day si terrà presso l’Hotel Gran Duca, in via Senese 170 a Grosseto, secondo il seguente calendario:

Mercoledì 18 novembre: dalle 9:30 alle 18

dalle 9:30 alle 18 Giovedì 19 novembre: dalle 9:30 alle 18

dalle 9:30 alle 18 Venerdì 20 novembre: dalle 9 alle 13

I colloqui con il team delle risorse umane e i responsabili dei reparti si svolgeranno esclusivamente su appuntamento.

Come candidarsi

Per partecipare alle selezioni è necessario inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo:

[email protected]

Nell’oggetto dell’email occorre specificare:

Recruiting Day 2027 – [Reparto / Posizione]

Il curriculum dovrà essere accompagnato dal consenso al trattamento dei dati personali, secondo la normativa vigente.

Il team delle risorse umane contatterà i candidati con profili in linea con le posizioni aperte per concordare un colloquio durante le giornate di selezione.

Per ulteriori informazioni sulla struttura: www.calabeachresort.com.