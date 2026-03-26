IL CALA BEACH RESORT: un sogno affacciato sul mare nell’elegante Golfo di Punta Ala. Dall’originale forma piramidale, il Cala Beach Resort, affiliato al circuito Leading Hotels of the World , sorge tra la spiaggia e la pineta, nei pressi dell’elegante Marina di Punta Ala

Per la stagione 2026 ci stiamo preparando ad aprire i battenti e stiamo organizzando gli ultimi dettagli per la squadra:

Vuoi far parte anche tu del Team?

Queste le ultime figure ricercate:

Personale di Cucina: capo partita

Assistenti ai Bagnanti

Personale di Sala: Chef de rang, commis sala e bar

DOVE

La nostra Room Division Manager Elisa Lo Bue ed il Direttore Antonio Maida saranno lieti di incontrarti, previo appuntamento, per un colloquio conoscitivo, presso il Cala Beach Resort di Punta Ala in via Della Dogana 6 a Punta Ala.

RIFERIMENTI:

Chiara Pirani – HR Business Partner – [email protected]

Antonio Maida – Direzione Cala Beach Resort – [email protected]

Elisa Lo Bue – Room Division Manager – [email protected]

Se il mondo dell’ospitalità a 5 stelle ti affascina e desideri entrare a far parte di una realtà dinamica e stimolante, non perdere questa opportunità!

Cosa Offriamo : contratto stagionale con vitto con prospettiva di proseguire presso altre strutture di Compagnia in Italia

Costituisce titolo preferenziale la residenza in zona

Requisiti:

I candidati ideali, hanno maturato una significativa esperienza nel ruolo, provengono da strutture alberghiere di prestigio; possiedono inoltre:

grande organizzazione del lavoro; attenzione e cura dei dettagli, ascolto attivo, precisione e puntualità, propensione a fare squadra, dimestichezza nel lavoro con elevati standard di servizio.