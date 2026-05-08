Lavoro: Azienda Speciale Castiglione 2014 ricerca 4 figure a tempo determinato. Ecco tutti i dettagli
L’Azienda Speciale Castiglione 2014 ricerca
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N. 2 figure a tempo determinato per 3 mesi di “addetto ad attività prevalentemente di ausiliare della sosta” – link https://castiglione2014.it/novita/selezione-per-esami-per-la-formazione-di-una-graduatoria-supplementare-per-lassunzione-stagionale-di-addetto-ad-attivita-prevalente-di-ausiliare-della-sosta-c-c-n-l/
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N. 1 figura a tempo determinato per 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, di “operaio specializzato addetto ai servizi manutentivi vari” – link https://castiglione2014.it/novita/selezione-pubblica-per-titoli-ed-esami-per-lassunzione-a-tempo-determinato-e-pieno-per-12-mesi-con-possibilita-di-trasformazione-a-tempo-indeterminato-di-n-1-figura-di-operaio-spe/
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N. 1 figura a tempo determinato per 4 mesi di “operaio addetto ai servizi manutentivi vari” – link https://castiglione2014.it/novita/selezione-pubblica-per-esami-per-lassunzione-stagionale-a-tempo-determinato-e-pieno-di-n-1-figura-di-operaio-addetto-ai-servizi-manutentivi-vari-v-livello-c/