ModulPanel S.r.l. è un’azienda specializzata nella prefabbricazione e nella realizzazione di sistemi modulari. Per sostenere le attività aziendali e rafforzare i propri reparti, ricerca nuove figure professionali da inserire nel proprio organico. Cerchiamo persone motivate, affidabili e orientate alla qualità, con voglia di collaborare e crescere in un contesto produttivo dinamico.

01 | N. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A

Esperienza di almeno 2–3 anni in ambito amministrativo-contabile. La risorsa affiancherà il responsabile dell’ufficio nella gestione del ciclo attivo, registrazione e archiviazione delle fatture, prima nota, riconciliazioni bancarie e attività amministrative e di segreteria. Sono richieste precisione, autonomia organizzativa e buona conoscenza degli strumenti Office. Costituiscono titoli preferenziali l’utilizzo di TeamSystem Gamma e la conoscenza di base dell’inglese. RAL indicativa: 29000-32000€

02 | N. 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE – GARE E OFFERTE

La risorsa si occuperà della predisposizione, verifica e invio di offerte commerciali e della documentazione per la partecipazione alle gare d’appalto, collaborando con gli uffici interni per la raccolta dei dati tecnici ed economici. Si richiedono attenzione alle scadenze, capacità comunicative e relazionali, ottima conoscenza della lingua inglese e buona padronanza del pacchetto Office. RAL indicativa: 26000€-27000€

03 | N. 1 RESPONSABILE DI PRODUZIONE

La risorsa sarà responsabile della pianificazione, organizzazione e supervisione delle attività produttive relative alla realizzazione dei moduli prefabbricati. Monitorerà l’avanzamento delle lavorazioni e il rispetto dei tempi di consegna. Collaborerà con ufficio tecnico, acquisti e magazzino per assicurare la disponibilità dei materiali e il corretto svolgimento della produzione, vigilando sul rispetto delle procedure aziendali e delle norme di sicurezza. Si richiedono esperienza nella gestione di reparti produttivi, capacità di coordinamento del personale e problem solving. RAL indicativa: 29000€-32000€

04 | N. 1 IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI

La risorsa supporterà la gestione degli approvvigionamenti di materiali, componenti e servizi necessari alla produzione: richiesta e confronto preventivi, emissione e monitoraggio ordini, contatto con i fornitori, verifica dei tempi di consegna e coordinamento con magazzino, produzione e amministrazione. Si richiedono capacità organizzative e di negoziazione, precisione nell’analisi dei costi, buona conoscenza di Excel e attitudine al lavoro in team. È preferibile una precedente esperienza negli acquisti, meglio se in ambito industriale o edile; gradita la conoscenza di gestionali aziendali. RAL indicativa: 29000€

05 | N. 1 DISEGNATORE/TRICE TECNICO/A

Inserimento nel team di progettazione per lo sviluppo e l’aggiornamento di disegni tecnici, elaborati esecutivi e dettagli costruttivi a supporto della produzione. È richiesta una precedente esperienza, oltre alla conoscenza di AutoCAD e SketchUp. Completano il profilo attenzione al dettaglio, lettura del disegno tecnico e capacità di confronto con il reparto produttivo. RAL indicativa: 26000€-27000€

06 | N. 2 ADDETTI/E ASSEMBLAGGIO IMPIANTI IDRAULICI

Attività di predisposizione, montaggio e collegamento dei componenti idraulici all’interno dei moduli prefabbricati, nel rispetto dei disegni e delle indicazioni di lavorazione. RAL indicativa: 25000€

07 | N. 2 ADDETTI/E ASSEMBLAGGIO IMPIANTI ELETTRICI

Attività di predisposizione e assemblaggio di componenti e impianti elettrici per moduli prefabbricati, sulla base delle istruzioni tecniche e delle procedure aziendali. RAL indicativa: 25000€

08 | N. 2 CARTONGESSISTI/E

Realizzazione e posa di strutture, pareti, rivestimenti e finiture in cartongesso nei moduli prefabbricati. RAL indicativa: 25000€

09 | N. 2–3 ADDETTI/E PULIZIA E RIFINITURA BAGNI

Attività di pulizia, sistemazione, controllo visivo e rifinitura finale dei bagni prefabbricati prima della consegna alle fasi successive. RAL indicativa: 23000€-24000€

CONTRATTO E SEDE DI LAVORO

Orario: full-time, 40 ore settimanali. Inserimento iniziale: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, oppure apprendistato, in funzione del profilo e dei requisiti.

Sede: Via del Cipressino snc, 58044 Borgo Santa Rita (GR), a circa 9 km da Paganico.

COME CANDIDARSI

Inviare il curriculum vitae a [email protected], indicando nell’oggetto la posizione di interesse.

Contatti: 335 7144310 (Antonio Dori) | 340 8191015 (Luca Dori) | 0564 1950182 (Ufficio)