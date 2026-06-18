Lavoro: azienda agrituristica cerca giardiniere, esperto di manutenzione
18 Giugno 2026 alle 11:55
GAVORRANO – Azienda agrituristica zona fra Madonnino e Giuncarico ricerca giardiniere per manutenzione giardini esperto anche di piccole riparazioni di manutenzione immobile e manutenzione piscina. Offresi retribuzione adeguata per 12 mesi l’anno, retribuzione annua lorda: Euro 23.000,00.
Titolo di preferenza: conoscenza elementare lingua inglese. E’ possibile accordo contrattuale anche con lavoratori autonomi in possesso di partita IVA. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo e-mail: [email protected]