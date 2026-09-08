Lavoro: agenzia cerca personale a Grosseto. Ecco tutti i dettagli
8 Settembre 2026 alle 16:31
GROSSETO – Siamo a Grosseto dal 1913, conosciamo le persone e siamo diventati per loro un punto di riferimento nella consulenza assicurativa. 14 professionisti tra dipendenti di Agenzia e collaboratori commerciali, si impegnano ogni giorno per proteggere la tua vita, le persone che ami e il tuo futuro. La nostra agenzia Generali di Viale Manetti è alla ricerca di personale da inserire nel nostro team nel ruolo di consulente assicurativo.
Cerchiamo sia persone da formare e accompagnare in un nuovo percorso professionale, anche senza esperienza nel settore, sia professionisti già avviati con esperienza nel settore assicurativo o in ambiti commerciali e consulenziali affini.
Di cosa ti occuperai?
- Sviluppare e gestire relazioni con i clienti e fidelizzarli
- Individuarne nuovi potenziali clienti
- Analizzare le esigenze assicurative
- Proporre soluzioni personalizzate
Cosa offriamo?
- Formazione iniziale e continua con tutor qualificati in affiancamento e corsi di formazione
- Inserimento in un percorso professionale strutturato all’interno dell’Agenzia Generali con concrete opportunità di crescita
- Contratto con retribuzione fissa + provvigioni + premi per la produzione ( RAL indicativa : €12.000 – 20.000)
Sei interessato a intraprendere un nuovo percorso professionale inviaci il tuo CV all indirizzo email [email protected], su Whatsapp al numero 351 726 2454 oppure passa a trovarci in agenzia Viale Manetti,18 a Grosseto.