GROSSETO – Siamo a Grosseto dal 1913, conosciamo le persone e siamo diventati per loro un punto di riferimento nella consulenza assicurativa. 14 professionisti tra dipendenti di Agenzia e collaboratori commerciali, si impegnano ogni giorno per proteggere la tua vita, le persone che ami e il tuo futuro. La nostra agenzia Generali di Viale Manetti è alla ricerca di personale da inserire nel nostro team nel ruolo di consulente assicurativo.

Cerchiamo sia persone da formare e accompagnare in un nuovo percorso professionale, anche senza esperienza nel settore, sia professionisti già avviati con esperienza nel settore assicurativo o in ambiti commerciali e consulenziali affini.

Di cosa ti occuperai?

Sviluppare e gestire relazioni con i clienti e fidelizzarli

Individuarne nuovi potenziali clienti

Analizzare le esigenze assicurative

Proporre soluzioni personalizzate

Cosa offriamo?

Formazione iniziale e continua con tutor qualificati in affiancamento e corsi di formazione

Inserimento in un percorso professionale strutturato all’interno dell’Agenzia Generali con concrete opportunità di crescita

Contratto con retribuzione fissa + provvigioni + premi per la produzione ( RAL indicativa : €12.000 – 20.000)

Sei interessato a intraprendere un nuovo percorso professionale inviaci il tuo CV all indirizzo email [email protected], su Whatsapp al numero 351 726 2454 oppure passa a trovarci in agenzia Viale Manetti,18 a Grosseto.