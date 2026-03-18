di Diletta Colonnelli

Nel 2022, dopo la mia prima gravidanza, ho vissuto in prima persona il disagio dei disturbi muscoloscheletrici del pavimento pelvico e dell’addome legati al post parto, e la difficoltà a trovare professionisti specializzati in materia a cui affidarmi. Ho capito quanto in realtà non fossi pronta ad affrontare il delicato momento del parto e, soprattutto, quanto ignorassi le problematiche che avrei potuto incontrare nel post parto: il non sapere cosa aspettarmi e quali segnali considerare normali mi ha portata a ricevere risposte tardive. Pur conoscendo, come fisioterapista, l’esistenza della riabilitazione pelvica, mai prima di quel momento avevo sentito la necessità di approfondire l’argomento. Tuttavia, il desiderio di ottenere risposte chiare e l’appoggio della mia famiglia mi hanno spinta ad affrontare un percorso impegnativo, ma estremamente gratificante. Per otto mesi mi sono recata a Milano per lunghi fine settimana per specializzarmi nella riabilitazione del pavimento pelvico e, parallelamente, ho completato due corsi a Roma per diventare esperta nel trattamento della diastasi dei retti dell’addome.

La terapia che diventa benessere totale e confronto positivo: uno spazio senza giudizio dove potrai sentirti ascoltato/a

Prendersi cura del benessere pelvico significa prendersi cura del benessere globale della persona. Numerosi studi dimostrano come le persone che riescono a instaurare un rapporto sano e consapevole con la propria pelvi siano generalmente più attive, sia dal punto di vista fisico che intellettivo, specialmente nella lotta contro l’invecchiamento cellulare. Per questo motivo, accanto alla riabilitazione pelvica tradizionale, il mio impegno è rivolto anche alla sensibilizzazione e alla diffusione della consapevolezza attraverso l’organizzazione di giornate dedicate a tematiche specifiche, come “I triangoli pelvici: conoscerli per prendersene cura” e “La gravidanza e il parto: consapevolezza della trasformazione”. A queste iniziative si affianca l’attivazione di corsi in piccoli gruppi, tra cui “Ginnastica in menopausa: quando un corso diventa consapevolezza e prevenzione a 360 gradi” e “Gravidanza in movimento”, un percorso pensato per le gestanti, con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza corporea e riscoprire abilità innate che ogni donna possiede per affrontare il parto nel modo più naturale e consapevole possibile.

Quali servizi offro presso il centro Con.tatto e quali sono i miei obiettivi presenti e futuri

Oltre alla riabilitazione classica e posturale Mézières il mio obiettivo è quello di rendere la riabilitazione pelvica e il trattamento della diastasi più accessibili e fruibili sul territorio. La partecipazione a numerosi corsi di formazione nell’ambito della riabilitazione pelvica non rappresenta per me un punto di arrivo, bensì uno stimolo continuo ad ampliare e approfondire le mie competenze, con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più qualificato. In quest’ottica, a partire da ottobre 2025 ho intrapreso il Master universitario in Disfunzioni muscoloscheletriche presso l’Università degli Studi del Molise, con sede a Campobasso.

Come nasce la collaborazione con Andrea Sartucci?

Ho conseguito la laurea nel 2017 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di San Martino al Cimino, dove ho conosciuto Andrea. Dopo diversi anni di esperienza maturata in varie realtà professionali, in seguito alla mia prima gravidanza ho sentito l’esigenza di gestire il tempo in modo più flessibile e ho scelto di intraprendere un’attività autonoma. La seconda gravidanza ha rafforzato questa necessità; ciononostante, quando insieme ad Andrea si è presentata l’opportunità di entrare a far parte di un team multidisciplinare così stimolante, l’entusiasmo e il desiderio di confronto mi hanno spinta a rimettermi in gioco.

Come prenotare una Visita

Con.tatto Fisioriabilitazione

Strada Maremmana 74, 55000 Pitigliano

Tel +39 348 558 5289