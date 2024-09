Quella di Mac Edil è la storia di una grande azienda grossetana che si appresta a festeggiare 55 anni di attività e che, grazie alla capacità di adattarsi alle nuove esigenze del mercato, è riuscita a crescere, diversificarsi e a guardare il futuro con la volontà di ampliare il proprio business.

Mac Edil nasce nel 1969 con Franco Frediani, come ditta individuale. Sono gli anni in cui la Maremma, faticosamente, conosce una grande vitalità imprenditoriale e anche l’edilizia gode del fermento che permette a Grosseto di crescere. L’azienda, fino alla fine degli anni Settanta, si è occupata infatti della vendita di attrezzature edili e di gru a marchio Mac Edil.

Una crisi negli anni Ottanta mette in difficoltà l’azienda che subisce una grande perdita di fatturato. Ripensando a quei momenti, “ripartire è stato come ricominciare da capo, come ricercare le motivazioni profonde del nostro lavoro. Essere famiglia ci ha aiutato tantissimo”. A parlare così è Damaris Frediani, figlia di Franco, che nel 1983 ha preso le redini dell’azienda, come amministratore unico, trasformandola da ditta individuale a società a responsabilità limitata. Insieme a lei, alla sorella e alla mamma, la Mac Edil è diventata un’azienda tutta al femminile e questa tendenza è stata confermata anche dall’arrivo della figlia di Damaris, Elena Spinsanti.

“La resilienza che abbiamo imparato nei momenti difficili ci ha fortificato e abbiamo trovato energie, risorse ed entusiasmo per invertire la rotta e tornare a crescere”. Con coraggio e determinazione, il mercato si amplia anche con la diversificazione dei prodotti: cartongesso, polverosi, abbigliamento, colorificio, legname, materiali vari e trasporti in loco. Nel 2000 la Mac Edil si trasferisce nella grande sede attuale e negli ultimi anni ha visto un aumento di personale arrivando a 8 dipendenti.

“La nostra forza è da sempre la nostra famiglia, la dedizione al rapporto personale con i clienti, l’esperienza, la professionalità e quella cura dei dettagli che ci contraddistingue da sempre. Il nostro obiettivo è continuare a migliorarsi e aumentare le competenze. Possiamo già annunciare che nel 2025 sarà aperta un’altra sede della Mac Edil a Ribolla.”

Mac Edil ha puntato anche su alcuni plus: listini prezzo concorrenziali, grande disponibilità di magazzino di ferramenta e la tradizione nei ponteggi e poi i polverosi, cartongesso, vernici, isolanti e box coibentati. La novità che sarà presentata durante la festa dei 55 anni riguarda il servizio noleggio dai piccoli elettroutensili fino ai macchinari movimento terra.

“Sogniamo e progettiamo in grande, adesso abbiamo la forza, la competenza e la solidità per farlo. Il futuro è pieno di impegni e anche di soddisfazioni. Abbiamo voglia di realizzare nuovi progetti come altre sedi e già siamo proiettati per la Mac Edil 2034. Tutto questo è possibile con un grande staff che vogliamo ringraziare: Valerio Mori (responsabile commerciale), Massimo Ghirlandini e Roberto Scarpelli (magazzinieri da oltre 20 anni), Lorenzo Riolo (magazziniere e autista), Vullnet Kryziu (autista e magazziniere), Luca Rossi (responsabile del magazzino).

Il 21 settembre dunque sarà festa grande alla Mac Edil Frediani: a partire dalle 17.00, nella sede di via Siria 54, ci sarà la dimostrazione di macchinari con la presentazione del nuovo servizio di noleggio al quale farà seguito un aperitivo in musica riservato ai clienti.