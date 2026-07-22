FOLLONICA – La costa maremmana in questi giorni al centro delle selezioni di Miss Toscana.

Domani, giovedì 23 luglio, il concorso di bellezza più prestigioso perché il cammino porta le ragazze alle finali nazionali di Miss Italia fa tappa a Follonica dove verrà assegnata la fascia di Miss Golfo del Sole.

La cornice prestigiosa è quella del Golfo del Sole Hotel e Holiday Resort. Una ventina le ragazze in gara per una serata che coniugherà bellezza, intrattenimento, spettacolo e sapori. Condurrà la serata Raffaello Zanieri.

Il programma prevede alle 19,30 cena presso “La piazzetta” con paella e pizza e calice di vino. Alle 21,30 inizierà la sfilata. Info e prenotazioni allo 0566 – 72.111.

Il concorso di bellezza torna a Follonica dove lo scorso anno vinse Chiara Festeggiante di Poggibonsi.

Dopo l’appuntamento maremmano la carovana di Miss Toscana si trasferirà all’Isola d’Elba per il doppio appuntamento in programma sabato 25 e domenica 26 luglio a Capoliveri, al termine del quale sarà proclamata la nuova Miss Isola d’Elba 2026.