GROSSETO – È tutto pronto per l’ITS EAT Academy Future Day, l’appuntamento dedicato agli studenti, alle famiglie e a tutti coloro che desiderano conoscere da vicino le opportunità offerte dall’alta formazione tecnica nel settore dell’agrifood e dell’agribusiness. L’evento si svolgerà giovedì 1 ottobre, dalle 16:30 alle 18:30, nella sede dell’ITS EAT Academy, in via Giuseppe Scopetani 6, alla Cittadella dello Studente di Grosseto.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Vetrina Toscana, vuole mettere in dialogo formazione, imprese e territorio attraverso un pomeriggio di incontri, testimonianze e confronto con alcuni dei protagonisti del comparto agroalimentare toscano.

Vetrina Toscana è il progetto della Regione Toscana, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico, con la regia di Toscana Promozione Turistica, coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

Il programma prenderà il via con i saluti istituzionali, seguiti dalla tavola rotonda “Le imprese dell’agrifood e l’importanza della comunicazione”, che vedrà la partecipazione di Alessandro Gallo, di Rocca di Montemassi e Castello d’Albola, Simone Sargentoni de Il Fiorino, Riccardo Colasanti, dell’Azienda Girasasso, e della giornalista Francesca Sabatini. A moderare il confronto sarà Daniele Reali, direttore de Il Giunco.

Il pomeriggio proseguirà con le testimonianze dei diplomati ITS EAT Academy, che racconteranno la propria esperienza formativa e il successivo inserimento nel mondo del lavoro, seguite dalla cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti che hanno concluso il percorso biennale. L’iniziativa si concluderà con la visita della sede dell’Academy e un momento di networking tra studenti, famiglie, docenti e rappresentanti delle imprese.

«ITS EAT – Eccellenza Agroalimentare Toscana – è l’Academy in Toscana che realizza percorsi formativi biennali post-diploma nell’ambito agrifood, creando concrete opportunità di lavoro per giovani adulti diplomati – afferma la direttrice dell’ITS EAT Academy, Paola Parmeggiani –. Adottiamo una didattica esperienziale in aula ed in stage e sosteniamo la competitività del sistema economico locale e nazionale, in risposta ai bisogni professionali delle aziende attraverso la creazione di tecnici altamente specializzati in possesso di competenze digitali, sostenibilità ambientale, comunicazione integrate al marketing territoriale ed export. Il dato che lo conferma è l’85% di diplomati occupati nei primi mesi dal conseguimento del titolo».

L’ITS EAT Academy Future Day rappresenta un’opportunità concreta per conoscere da vicino un modello formativo che mette al centro il rapporto diretto con le imprese e favorisce un rapido inserimento nel mondo del lavoro, grazie a percorsi costruiti sulle reali esigenze del sistema produttivo.

La partecipazione è gratuita. Per motivi organizzativi è gradita la conferma della presenza attraverso il modulo disponibile all’indirizzo:

https://fondazione-eat.it/evento/open-day-ottobre-1-16-30-18-00-grosseto/