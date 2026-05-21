GAVORRANO – Una giornata dedicata al vino indipendente, ai suoi protagonisti e al legame profondo con il territorio. È questo lo spirito del “Sabato del Vignaiolo FIVI 2026”, l’evento promosso dalla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, in programma sabato 23 maggio dalle 12 alle 21 a Podere Sequerciani, lungo la Strada Provinciale di Tatti, nel comune di Gavorrano.

Per l’edizione 2026 la Delegazione FIVI Costa Toscana ha scelto proprio Sequerciani come location dell’appuntamento, trasformando la cantina maremmana in un grande spazio di incontro tra produttori, appassionati e curiosi, con degustazioni, street food, musica live e momenti di approfondimento dedicati al mondo del vino.

Un viaggio tra i vignaioli indipendenti della Costa Toscana

Durante tutta la giornata sarà possibile conoscere e degustare i vini di numerose aziende vitivinicole indipendenti del territorio, incontrando direttamente i produttori e acquistando le bottiglie presenti ai banchi di assaggio.

Tra le cantine partecipanti figurano, tra le altre, Sequerciani, La Maliosa, Fortulla, Tenuta del Fontino, Mulini di Segalari, Le Rogaie, Tenuta TerraVita, Podere Ranieri, Marco Benvenuti, Tenuta Sterpai, Famiglia Fabiani e Azienda Agricola Arrighi.

Il ticket degustazione ha un costo di 15 euro e comprende il calice serigrafato FIVI in omaggio per le degustazioni. Per i primi 50 partecipanti è previsto anche un cavatappi FIVI in regalo. Sarà inoltre disponibile la formula completa con degustazione e masterclass al costo di 35 euro.

Street food firmato Sequerciani

Ad accompagnare i vini ci sarà uno street food speciale curato da Sequerciani, con proposte pensate per valorizzare le degustazioni e raccontare il territorio anche attraverso il cibo.

Nel menu:

“Cinque e cinque” con pane, cecina, limone e pepe

“Tirato”, il pulled pork della casa

“De Schabetia” con pane e sarde marinate in agrodolce

“In bocca al lupo”, maritozzo con gelé di Vermentino e ricotta di pecora

Musica live per tutta la giornata

Il Sabato del Vignaiolo sarà accompagnato da una serie di live set e performance musicali distribuite durante tutta la giornata.

Ad alternarsi saranno:

Samuel DJ set

Meri Lu Jacket

Dario Canal

Collettivo Dente di Sega

Un programma pensato per creare un’atmosfera conviviale e rilassata tra vigneti, calici e tramonto sulla campagna maremmana.

La masterclass: sette calici per raccontare la Costa Toscana

Tra gli appuntamenti più attesi della giornata c’è la masterclass in programma dalle 15 alle 16 all’interno della cantina di Sequerciani.

A guidarla sarà Bianca Mazzinghi, giornalista ed educatrice certificata WSET, con un approfondimento dal titolo:

“Le varietà della Costa Toscana: tra mare, sole e altitudini”

Un percorso attraverso sette vini che accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei microclimi della Costa Toscana, tra Maremma, Bolgheri, Amiata e Val di Cornia, raccontando il dialogo tra vitigni internazionali e varietà autoctone.

La partecipazione alla masterclass ha un costo di 20 euro.

Come partecipare

I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione tramite il sito di Sequerciani.

Per il ticket ingresso degustazione:

👉 https://sequerciani.it/it-esperienze?experience=3b666244-2c82-4bf7-a0c8-9052541691f3

Per il ticket ingresso + masterclass:

👉 https://sequerciani.it/it-esperienze?experience=0fa64478-a81b-4ae8-add5-d01241588d6d

Un evento che punta a raccontare il mondo dei vignaioli indipendenti attraverso un’esperienza immersiva fatta di vino, incontri, cultura e convivialità, nel cuore della Maremma.