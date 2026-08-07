GROSSETO – «Desidero esprimere, a nome mio e della mia famiglia, un profondo e sincero ringraziamento al reparto di Cardiologia e reparto di Elettrofisiologia e Emodinamica dell’Ospedale Misericordia di Grosseto per la straordinaria professionalità, la competenza e l’umanità dimostrate.

Un ringraziamento particolare va al Primario Dottor Andrea Picchi e al Dottor Carlo Terrone, che con grande preparazione, disponibilità e sensibilità hanno saputo accompagnarci in un momento delicato, trasmettendo fiducia e serenità. Oltre all’eccellenza professionale, ciò che più ci ha colpito è stata l’attenzione verso il paziente e la capacità di far sentire ogni persona accolta e ascoltata.

Desidero estendere la mia gratitudine anche a tutto il personale medico, infermieristico e agli operatori del reparto, che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con dedizione, passione e spirito di servizio.

In un periodo in cui troppo spesso si parla della sanità solo per evidenziarne le difficoltà, credo sia doveroso valorizzare e ringraziare chi, con impegno e sacrificio, rappresenta un’eccellenza per il nostro territorio.

Grazie di cuore a tutti voi per il lavoro che svolgete ogni giorno. La vostra professionalità e la vostra umanità fanno davvero la differenza».

Famiglia Chigiotti Pansieri