GAVORRANO – Un’intera giornata dedicata al Pugnitello, uno dei vitigni autoctoni più rari e affascinanti della Toscana. È l’esperienza proposta dalla Cantina Sequerciani, in programma sabato 28 febbraio, un evento esclusivo che accompagnerà i partecipanti in un viaggio tra storia, ricerca e sapori, grazie al contributo di esperti, produttori e protagonisti del mondo vitivinicolo regionale.

Il Pugnitello rappresenta un autentico patrimonio della biodiversità toscana e oggi è al centro di un importante percorso di valorizzazione portato avanti da istituzioni, aziende vitivinicole e dalla Comunità Slow Food del Pugnitello di Maremma, impegnata nella tutela e nella promozione di questo vitigno identitario.

Workshop con esperti e produttori: il racconto di una rinascita

La giornata si aprirà alle 16 con un workshop didattico che vedrà alternarsi studiosi e protagonisti del settore. Tra gli interventi, quello del dottor Roberto Bandinelli, dedicato alla storia del Pugnitello, e del dottor Paolo Storchi del CREA-A, che illustrerà il progetto Coltivatore Custode e il lavoro di recupero dei vitigni antichi.

Spazio anche alle esperienze dirette delle aziende, con Leonardo Bellaccini dell’Azienda San Felice, e al ruolo delle istituzioni con Giovanni Sordi, direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane. I direttori dei Consorzi DOC Maremma Toscana e Valdarno di Sopra, Luca Pollini ed Ettore Ciancico, parleranno delle opportunità di sviluppo e promozione, mentre Stefano Ferrari di Slow Wine approfondirà il valore della biodiversità viticola. A chiudere, l’intervento di Simona Bellanova, portavoce della Comunità Slow Food del Pugnitello di Maremma.

Degustazione alla cieca e incontro con i produttori

Alle 18, i partecipanti potranno vivere una degustazione alla cieca guidata dalla sommelier Simona Bellanova, un’esperienza sensoriale pensata per esaltare il carattere e la versatilità del Pugnitello. Seguirà la presentazione delle aziende e dei vini a cura dei produttori.

Cena esclusiva firmata Sequerciani

La serata proseguirà alle 20 nello spazio Arte Clima, con una cena a tema di quattro portate firmata Sequerciani, progettata per creare un dialogo tra cucina e vino.

Il menu prevede:

cavolfiore arrostito con fonduta leggera di pecorino, pane tostato e pepe nero

riso mantecato al burro bruno con fegato di pollo e cacao amaro

anatra arrosto con fondo ristretto alle spezie e agrumi bruciati

torta di nocciole con ricotta di pecora montata e sale

Un percorso gastronomico studiato per esaltare al massimo le caratteristiche di questo vitigno unico.

Come partecipare

Sarà possibile partecipare all’intero evento oppure scegliere singolarmente il workshop con degustazione o la cena.

Per prenotare è possibile utilizzare direttamente il link: LINK

Oppure contattare la reception della Cantina Sequerciani al numero: 0566 028053

Un appuntamento imperdibile per appassionati, curiosi e amanti del vino, che avranno l’opportunità di vivere un’esperienza autentica nel cuore della Maremma.